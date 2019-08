Setor de Tributação com novo horário de atendimento para o Refis

A partir da próxima segunda-feira, 26, o Setor de Tributação funcionará em novo horário. O atendimento será das 11h às 18h30 até o dia 30 de agosto. O objetivo é facilitar o acesso aos contribuintes para adesão ao Refis.

O programa de refinanciamento de débitos da Prefeitura de União da Vitória começou no dia 16 de julho e vai até o dia 30 de agosto. Mais de dois mil contribuintes já aderiram. De acordo com Angela Horbatiuk, responsável pelo Setor de Tributação, o número de adesões é expressivo. “Estamos muito contentes. Com certeza, superou nossas expectativas”.

São três formas de pagamento. Quem paga à vista recebe 100% desconto sobre juros e multa. Para parcelamento, em até três vezes, o desconto é de 80%. O contribuinte que opta por dividir em até seis vezes recebe desconto de até 60%.

Para regularização de débitos junto ao Refis, os contribuintes precisam estar com os impostos de 2019 quitados ou parcelados em dia. O refinanciamento está sendo feito no Setor de Tributação, no 3º andar da Prefeitura.