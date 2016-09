Simples Assim é um dos destaques da Oktoberfest Curitiba

O estabelecimento oferecerá o melhor da comida de boteco no evento que será realizado pela primeira vez na capital paranaense

A primeira Oktoberfest Curitiba está chegando. Nos dias 8, 9 e 10 de setembro, a capital paranaense celebrará uma das mais tradicionais festas do Brasil, e terá como um de seus grandes destaques a participação do Simples Assim, bar levará ao evento releituras das clássicas comidas de boteco.

Para esta edição, o bar comandado pelo chef Guilherme De Rosso, vai apresentar o clássico e saboroso Sanduíche de Blumenau S.A. O sanduíche é preparado com linguiça Blumenau, vinagrete especial, queijo provolone, farofa e maionese.

Outro clássico que será apresentado na feira é o famoso pão com bolinho, o sanduíche é preparado em pão francês, com bolinho de carne e molho especial. Além é claro da Carne de Onça Vegetariana, outro sucesso da casa.

A 1ª Ocktoberfest Curitiba será realizada nos dias 8, 9 e 10 de setembro, na Quadra Gastrô (Rua Buenos Aires, 1270), a partir das 12h. Os ingressos já estão disponíveis no site do Disk Ingressos. Mais informações pelo telefone (41) 3244-9227 ou no site www.oktoberfestcuritiba.com.br