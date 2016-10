Simples Assim é um dos destaques Mundo em Movimento Quadra Gastrô

O estabelecimento oferecerá o melhor da comida de boteco no evento que será realizado neste final de semana

É neste final de semana, o Mundo em Movimento Quadra Gastrô, uma iniciativa da rádio Mundo Livre que tem como objetivo fomentar a gastronomia local e incentivar a prática de exercícios. Quem for até evento nos dias 8 e 9 de outubro, poderá participar das diversas atividades preparadas e embaladas por muita música.

E o Simples Assim, casa curitibana especializada em comida de boteco, não podia ficar de fora dessa. Para esta primeira edição, o bar comandado pelo chef Guilherme De Rosso, vai apresentar o clássico e saboroso Sanduíche de Blumenau S.A. O sanduíche é preparado com linguiça Blumenau, vinagrete especial, queijo provolone, farofa e maionese.

Outro clássico que será apresentado na feira é o famoso pão com bolinho, o sanduíche é preparado em pão francês, com bolinho de carne e molho especial. Além é claro da Carne de Onça Vegetariana, outro sucesso da casa. Os sanduiches custam R$ 16 e a Carne de onça R$ 12.

O Mundo em Movimento Quadra Gastrô, acontece nos dias 8 e 9 de outubro, das das 10h as 22h, na Quadra Gastrô, que fica no Setor 9 do Estádio Atlético Paranaense, com entrada pela Rua Buenos Aires (nº 1.260). A entrada custa R$ 5,00. Mais informações pelo telefone (41) 3244-9227.