Simples Assim participa do 1º Festival de Petiscos de Curitiba

O estabelecimento oferecerá prato exclusivo para o evento

Até o próximo dia 02 de outubro, acontece o 1º Festival de Petiscos de Curitiba. O evento é uma promoção do portal Curitiba Honesta, famoso na cidade por divulgar bares e restaurantes que praticam preços compatíveis pelos itens do cardápio. O Simples Assim, casa curitibana especializada em comida de boteco e cervejas artesanais, não poderia ficar de fora. O bar oferecerá durante todo o evento, um prato exclusivo e delicioso.

Para a primeira edição do festival, o estabelecimento comandado pelo chef Guilherme De Rosso, vai apresentar Chicken Porter Bacon com Barbecue IPA, um delicioso sticks de frango marinado na cerveja Porter com mel, enrolado com bacon e ora-pro-nóbis (do latim, quer dizer “roga por nós”. Muito utilizado em Minas Gerais, lá também é conhecido como “carne do sertão” ou “carne de pobre”, já que possui muitos nutrientes que a carne contém). Acompanha um molho barbecue artesanal feito com cerveja IPA. O prato serve duas pessoas ao preço único de R$19,90.

O Simples Assim fica na Rua Ângelo Sampaio (nº 1671), no bairro Batel. A casa funciona de terça a quinta, das 18h às 0h30; e nas sextas e sábados, das 18h às 1h30. De quinta a sábado o espaço ganha ainda mais movimento com música ao vivo. Mais informações no site www.simplesassimboteco.com.br ou pelo telefone (41) 3016-6610.