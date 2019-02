SIT – Sistema de Interatividade Turística

Imagine chegar a um ponto de informações turísticas e ter acesso a um sistema de autoatendimento onde será possível navegar por um mundo de informações em tela touch screen para saber de atrativos, histórias, eventos, restaurantes, hotéis e demais serviços do município que está visitando.

Em 2019, esta será a realidade do turista que visitar União da Vitória – e da própria população local, por que não? O benefício está em fase de planejamento, mas já é considerado pelo secretário de desenvolvimento econômico turismo e urbanismo, Valter Cano, uma realidade. “Estamos trabalhando para lançar esta ação em maio”, informou Valter. Ele esteve reunido na semana passada com representantes da Associação de Turismo e Meio Ambiente de União da Vitoria (ATEMA), Arcéli Fudal (presidente) e Daiane Scolaro (vice), bem como, com Eliane Rocha (Codetur) e Tadeu Naiser, da empresa local Infocenter Midialeds que apresentou a tecnologia do sistema operacional do painel.

A ideia é transformar o quiosque que, anteriormente, era ocupado por um posto avançado da Caixa Econômica Federal, ao lado da Casa do Empreendedor, num posto de informações turísticas. Na sala, será instalada uma tela que exibirá pelo sistema touch screen os dados de União da Vitória e região do território Iguaçu que são considerados de interesse, e, fundamentais para um visitante.

“O turista poderá se servir das mais variadas informações. Além de conhecer os atrativos locais, poderá até definir rotas de seus passeios. O mapa, inclusive, poderá ser transmitido via QR COD para o celular do visitante, levando-o até o ponto turístico, hotel ou restaurante. Poderá até incluir seus dados e comentários num livro de visitas virtual”, exemplificou Valter.

Agora, a ATEMA, em parceria com a secretaria de desenvolvimento econômico turismo e urbanismo, vai definir qual o conteúdo que será mostrado ao visitante. Depois, o setor de comunicação da prefeitura produzirá a mídia que, por sua vez, será implantada no sistema.