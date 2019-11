Sobral é campeão geral em concurso de bandas e fanfarras

No último final de semana a Banda Marcial do Núcleo

Educacional João Fernando Sobral participou do Concurso Catarinense de Bandas e

Fanfarras 2019, na cidade de Araquari, Santa Catarina.

Trouxe para Porto União os títulos de:

✔️Campeã Banda Marcial

Juvenil

✔️Primeiro lugar Corpo

Coreográfico,

✔️Primeiro lugar Corpo de

Bandeiras,

✔️Primeiro lugar Môr de

Comando,

✔️Primeiro lugar Baliza com

a maior pontuação do concurso,

✔️Campeã Geral.