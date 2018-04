Solenidade marca inauguração da nova Rádio Educadora Uniguaçu

Este é mais um lançamento com a marca da Instituição que vem para agregar uma parceria de sucesso

As Faculdades Integradas do Vale do Iguaçu e a Fundação Sagrado Coração de Jesus de União da Vitória inauguraram oficialmente na noite de quarta-feira, 18, a nova Rádio Educadora Uniguaçu. A solenidade foi realizada na Câmara de Vereadores de União da Vitória e contou com a presença de diversas autoridades, colaboradores da Instituição, membros da Mitra da Diocese de União da Vitória, convidados e imprensa.

Após a solenidade, todos se dirigiram até as novas instalações da Rádio, localizada na Rua Ipiranga, nº 29, no centro de União da Vitória, onde foram recebidos com um coquetel em comemoração a mais este lançamento com a marca Uniguaçu.

Vale ressaltar que o sonho da Uniguaçu não tem fim e que o nosso compromisso é social. Buscamos construir novos espaços, traçando novas metas e almejando novas vitórias. Agregando principalmente mais aprendizado, cultura e discernimento aos acadêmicos e a comunidade, fazendo com que os municípios se desenvolvam, melhorando assim a qualidade de vida da população.

A Rádio Educadora Uniguaçu irá usar a radiodifusão para a formação cívica, moral, educativa e espiritual. Assim como o sonho já realizado do Centro de Eventos Uniguaçu, a Rádio também é uma realização que a Instituição busca há anos, e esta parceria irá difundir novos conhecimentos, contribuir para a cultura e progresso local.

Para o coordenador geral da Rádio Educadora Uniguaçu, professor Luciano Muraro, falar de rádio é uma paixão, pois ele é um ambiente mágico. Corroborando com sua ideia o Padre José Levi Godoy, Presidente da Fundação Sagrado Coração de Jesus, o professor comenta que a rádio faz história, dá a voz para as notícias e que através dela podemos promover o bem e gerar um lugar de paz. Segundo ele a parceria foi um caminho que se abriu para a transformação necessária da Rádio. “Durante todos os anos muitas histórias e notícias passaram por aqui. Hoje a Rádio continua de forma diferente, sendo um grande púlpito de anúncio do evangelho da vida, através de toda cultura e informação que for transmitida através dela”, afirma Padre Levi.

O Convênio

A Uniguaçu celebra mais uma parceria dando passos ao futuro, parceria esta que foi firmada no dia 7 de dezembro de 2017. A partir de então a Rádio deixou de ser Rádio Educadora AM 1480 kHz e foi denominada Rádio Educadora Uniguaçu FM, e entre algumas mudanças está a reformulação da programação.

O termo de compromisso foi assinado pela professora Marta Borges Maia, Diretora Geral da Uniguaçu e pelo Padre José Levi Godoy. A parceria com a Rádio Educadora também vem alicerçar novos caminhos para a Uniguaçu, que tem no seu plano de desenvolvimento futuro, oferecer cursos na área de Comunicação.

Nova Rádio

Para a diretora Marta Borges Maia, este momento é mais um sonho que se tornou realidade. “Este trabalho pela transformação da estação de rádio foi uma luta. Sonhávamos com um canal para disseminar nosso trabalho dentro e fora da Instituição e agora efetivamos isso.” Segundo ela, a parceria está sendo fundamental para a sociedade, pois irá atingir cada vez mais pessoas, com mais qualidade no sinal, com modernizações e novas programações, mas sem abandonar a tradição de evangelizar.

O professor Edson Aires da Silva, Superintendente das Coligadas UB, agradece a todos que ajudaram e confiaram na Uniguaçu, para que a marca se concretizasse ainda mais. “Os municípios nos acolheram, as parceria continuam e iremos sempre mantê-las. Agradecemos a todos que estiveram conosco neste processo de crescimento.” Ele ainda comenta que a Uniguaçu irá sempre prestar atividades sociais para a comunidade, sendo referência de qualidade de ensino, levando mais educação, conhecimento, evangelização, de forma sempre transparente.

Desde o dia 5 de março, a Rádio já iniciou com a frequência FM e todos estão convidados a sintonizar a Rádio Educadora Uniguaçu, acompanhar as mudanças, receber conhecimento, informação e entretenimento.