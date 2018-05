Startup Weekend União da Vitória foi realizado na Uniguaçu

Segundo participantes e mentores, o evento é considerado uma montanha russa emocional, que mexe com todos e gera resultados fantásticos

Expectativa, ansiedade, nervosismo, olhares atentos que buscavam adquirir todo conhecimento passado pelos mentores e organizadores. Assim teve início o Startup Weekend União da Vitória, evento que a Uniguaçu teve a honra de receber em suas dependências.

O evento aconteceu durante os dias 27 a 29 de abril. É criado e mantido pela aceleradora americana TechStars, voltado à inovação, onde o desafio é montar uma nova empresa em 54 horas.

Além de todo o desafio, a pressão de conseguir entregar algo até a hora estipulada era grande. Houve momentos em que o cansaço bateu, junto com ele o choro, e também a vontade de desistir. Mas além disso, houve música, jogos de descontração, conselhos, puxões de orelha, mas tudo pensado no crescimento e melhoria de cada equipe.

Isso serviu para que todos evoluíssem e tivessem experiências positivas e de crescimento pessoal. Todos os participantes aguentaram firme, superaram os obstáculos da equipe, seus próprios obstáculos e venceram mais uma etapa.

Na sexta-feira houve o credenciamento dos participantes e a abertura oficial foi realizada pela Facilitadora do Startup, Preta Emmeline. A Diretora Geral da Uniguaçu, professora Marta Borges Maia, esteve presente no evento e agradeceu a oportunidade de recebermos um evento deste porte na Instituição, sendo uma novidade na região Sul do Paraná. Foram realizadas atividades, explanação, votação das ideias e a montagem das equipes.

No sábado as equipes se estruturaram ainda mais e saíram a campo em busca de encontrar seu potencial cliente, apresentando a eles a sua ideia para validar as pesquisas necessárias. Também foram realizados pequenos workshops sobre diversos assuntos, que auxiliaram os participantes durante a elaboração de seus produtos. Algumas equipes chegaram a mudar de ideia e passaram por uma série de mentorias com os profissionais, para aprender com a bagagem desses empreendedores e arranjar soluções de inovação.

No domingo, os mentores realizaram alguns feedbacks sobre o que os grupos precisavam mudar e houve o encerramento do evento, com a apresentação de cada equipe e votação dos jurados para escolher a vencedora do Startup.

O Startup Weekend vem justamente com o propósito de gerar ideias e impactar seus participantes. Todos foram desafiados a resolver problemas, encontrar soluções e validar ideias de negócios. Esta ação ajuda o município a se desenvolver economicamente, pois gerou novas iniciativas, proporcionando novos caminhos para a criação de novos negócios, e também de emprego e renda em União da Vitória. Foram 63 participantes, divididos em nove equipes e auxiliados por oito mentores.

A Uniguaçu acredita no empreendedorismo, na inovação e na criatividade que pode gerar ainda mais transformação para a região. Os organizadores trabalharam meses para que tudo desse certo neste final de semana do evento. Além de toda a estrutura para o bem-estar e conforto de todos, os participantes e mentores receberam cafés, almoços e lanches durante todo o evento.

O evento teve o apoio de empresas patrocinadoras e contou com a parceria do Comitê de Micro e Pequenas Empresas do Território Iguaçu (Comitê de MPEs Iguaçu), Prefeitura de União da Vitória, Sebrae/PR, Núcleo de Startups do Sudoeste (Sudovalley).

Yuri Presendo, organizador e representante do Comitê de MPEs Sul, conta que o SW foi uma experiência enriquecedora. “Foram mais ou menos três meses para organizar o evento. Corremos atrás de patrocínio, alimentação, decoração, etc. O evento foi algo que surpreendeu a todos positivamente! Ficamos satisfeitos com o resultado porque atendeu as expectativas e gerou muitos feedbacks positivos dos participantes”, afirma.

Além dos vários pontos positivos já citados, o SW ainda serviu como fortalecimento de parcerias novas, que trouxe a todos benefícios mútuos de conhecimento. Todos saíram melhor do que entraram, com mais experiência e atitudes positivas em relação ao empreendedorismo.

Fausto Rossi, fundador e CEO da Eventto Sistemas, vencedor de duas edições do Startup Weekend Pato Branco, foi um dos mentores desta edição do SW. Para ele a semente foi plantada. “Que esta semente germine e gere um Ecossistema de solução de problemas na região. A gente pôde ver os feedbacks pós evento nas redes sociais dos participantes. A cultura do empreendedorismo e da inovação foi disseminada”, afirma.

Ele ainda comenta que três equipes desistiram de suas ideias iniciais e se reinventaram no sábado à tarde. “A galera ficou muito animada para inovar e buscar soluções para problemas reais da comunidade.” Para ele, participar como mentor foi um aprendizado muito grande, pois além de passar seu conhecimento, ainda aprendeu muito com todas as equipes.

Romildo Lisboa, professor da Uniguaçu e um dos organizadores do evento, comenta que o SW foi uma experiência única, pois todos conseguiram ampliar seus horizontes neste processo, entendendo que o mundo é muito mais do que vivemos. “Cada etapa contou muito para os participantes. A validação, os suportes dados pelos mentores. Isso faz com que a inovação e o empreendedorismo em nível regional se tornem uma efetividade”, explica.

As três melhores startups criadas no evento foram selecionadas pelos jurados no domingo. A equipe “Deixa Comigo” (plataforma digital para conexão entre famílias e estabelecimentos e prestadores de serviços de cuidados de crianças) foi a vencedora. Em segundo lugar ficou a “JobsNow” (plataforma digital de recrutamento e seleção com foco em análise do perfil de comportamento para comércio varejista), seguida da “Wood Commerce” (market place de compra e venda de madeira para pequenos produtores). A menção honrosa ficou com os integrantes da “Obra Já”, solução para comparação de preços na construção civil. A equipe Deixa Comigo receberá como premiação a participação no Programa de Pré-aceleração de Startups da Regional Sul do Sebrae/PR e também já está pré-inscrita no Startup Garage, que será inaugurada ainda em maio, na própria Uniguaçu.