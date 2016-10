Sugo dela Mezzanotte ganha mais um dia em Curitiba

Ação tem por objetivo difundir e valorizar uma das principais tradições italianas nas madrugadas curitibanas

Que tal aproveitar o final da noite e começo da madrugada para saborear uma massa deliciosa, preparada por um dos grandes nomes da gastronomia curitibana, por apenas R$ 27? Isso é possível graças a iniciativa do chef Dudu Sperandio, que trouxe para a capital paranaense o clássico Sugo Della Mezzanotte. A ação gastronômica tem por objetivo valorizar as tradições italianas e dar uma grande oportunidade para que os amantes da boa gastronomia conheçam um dos principais restaurantes de Curitiba: o Ernesto Ristorante.

O Sugo Della Mezzanotte, que antes era servido só nas sextas, agora está disponível, também, aos sábados. O preparo consiste em um talharim ao sugo servido com muito queijo grana padano, e se transformou em ótima opção para quem gosta de fazer uma refeição saborosa em um horário pouco convencional. Ele custa R$ 27 ou R$ 35 (com uma taça de vinho), e é servido das 23h às 01h.

“O Sugo Della Mezzanotte é muito tradicional na Itália, e foi daí que resolvi trazer a ideia para o Brasil. O público curitibano tem a oportunidade de saborear uma massa deliciosa por um preço bem especial. A ação é ideal para quem adora a gastronomia italiana e está procurando um lugar aberto para uma refeição bem gostosa no começo da madrugada, horário em que a grande maioria dos restaurantes já estão fechados”, comenta Dudu Sperandio.

O Ernesto Ristorante fica na Rua Myltho Anselmo da Silva (nº 1483), no bairro Mercês. As reservas podem ser feitas pelo telefone (41) 4141-5477. Mais informações no site www.dudusperandio.com.br.