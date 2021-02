Sul do Paraná vai ganhar uma sede do Instituto de Criminalística, anuncia Hussein Bakri

A região Sul do Estado vai ganhar uma sede do Instituto de Criminalística, que será instalado em União da Vitória.

A conquista histórica foi anunciada na terça-feira, (16), pelo deputado, Hussein Bakri, em reunião com o diretor-geral da Polícia Científica, Luiz Rodrigo Grochocki.

Seis peritos criminais ficarão lotados em União da Vitória, atendendo uma área de abrangência de cerca de 25 cidades.

A medida do Governo Ratinho Junior vai garantir qualidade e, sobretudo, agilidade na elucidação de crimes e também nos momentos em que paranaenses perdem seus entes queridos.

Atualmente, é preciso aguardar o deslocamento de peritos de Curitiba para o atendimento às ocorrências no Sul do Estado.

Tão logo concluam o curso de formação e treinamento nos próximos meses, os novos profissionais iniciarão o trabalho em União da Vitória.