Super Ação promete deixar os bairros ainda melhores.

A Administração Municipal de Porto União está lançando o programa Super Ação que tem como objetivo promover diversas melhorias na infraestrutura dos bairros além de democratizar o acesso à cultura e levar à população serviços de saúde.

No dia 26, teve início um mutirão no bairro Santa Rosa que terá uma semana com diversos serviços: limpeza, pequenas obras, reparos, sinalização, pinturas, roçadas dentre outros.

O encerramento conta com várias atividades que envolvem todas as secretarias e departamentos da administração na Central da Cidadania. No final de semana, dia 03, o evento é finalizado com ações preventivas da Secretaria de Saúde em parceria com a Vigilância Ambiental com enfoque sobre as vacinas, dengue e orientações e distribuição de mudas de Crotalária. Também será feita aferição de pressão arterial e teste de glicemia, ações de saúde bucal e vigilância em saúde.

O Departamento Municipal de Esportes desenvolverá diversas atividades como: corrida, badminton, basquete de rua, futebol entre outras.

A Secretaria de Cultura levará cinema com filmes aclamados de curta duração além de brinquedos infláveis.

O PROCON estará prestando esclarecimentos diversos e encaminhamentos de reclamatórias. O Departamento de Tributação estará presente com esclarecimentos sobre o IPTU assim como a Secretaria de Desenvolvimento Social estará fazendo atendimentos e cadastros para os programas Bolsa Família, Cadastro único, Habitação e Benefícios Eventuais.

O Super Ação no Bairro é um programa para a valorização dos munícipes vendo seu bairro com extensão das suas próprias casas.