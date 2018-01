Tenente Coronel recebe homenagem da Administração Municipal de Porto União

Na sexta-feira, dia 26, o Prefeito Eliseu Mibach, e demais membros da administração municipal, estiveram presentes na solenidade militar passagem de comando do 5º Batalhão de Engenharia e Combate Blindado – Batalhão Juarez Távora. Quem assume o comando é o Tenente Coronel Damásio Douglas Nogueira Junior que foi prestigiado pela presença de várias autoridades locais e regionais.

Na ocasião, o Presidente do Comitê Central Organizador das Comemorações do Centenário de Porto União, Luiz Sergio Buch, em companhia do vice-prefeito, Percy Storck, homenagearam o Tenente Coronel João Baptista de Souza Sá, que deixa o comando. O diploma de “Amigos para Sempre” foi uma forma de agradecer por toda a parceria e colaboração que 5º Batalhão de Engenharia e Combate Blindado dispensou nas festividades do centenário de Porto União, a Cidade Amiga.

O Livro Porto União 100 Anos também foi um presente concedido ao Coronel Lázaro Santin, Comandante Regional do Corpo de Bombeiros, por quem Porto União tem um grande apreço.