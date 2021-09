Tênis de Mesa – Circuito Catarinense – 3ª. Etapa – Concórdia

Nos dias 10 e 11 se setembro, a Equipe do Centro Cultural 25 de Julho esteve participando dos jogos da 3ª. Etapa do Circuito Catarinense de Tênis de Mesa, na cidade de Concórdia, onde estiveram presentes 265 atletas de 21 clubes.

A equipe local, composta por Eduardo Ruby, Erico Ricardo Rosenscheg, Gabryel Smek, Heitor Padilha, Ivo Solanho, Marco Antonio Lançarin, Roberval Alves de Lima e Valdecir Ilkiw, obteve as seguintes conquistas:

– VICE-CAMPEÃO: Erico Ricardo Rosenscheg (Categoria Absoluto-B);

– VIVE-CAMPEÃO: Erico Ricardo Rosenscheg (Categoria Sênior);

– VICE-CAMPEÃO: Marco Antonio Lançarin (Categoria V6);

– MEDALHA DE BRONZE: Marco Antonio Lançarin (Categoria Absoluto F)

– MEDALHA DE BRONZE: Eduardo Ruby (Categoria V6);

– MEDALHA DE BRONZE: Gabryel Smek (Categoria Absoluto G);

– MEDALHA DE BRONZE: Ivo Solanho (Open Paralímpico, Classe 10).

A delegação de atletas viajou com o transporte cedido pelo Departamento Municipal, destacando ainda, a presença de seu Diretor, Moacir Capistrano, que esteve no local, presenciou a grandiosidade do evento e prestigiou a equipe.

O próximo evento, uma etapa nacional do TMB Challenger Plus, será, novamente, na cidade de Concórdia nos dias 15 a 17 do próximo mês.