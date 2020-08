Terreno doado pela Prefeitura de União da Vitória será a nova sede da Unespar

O prefeito de União da Vitória, Santin Roveda, e, o vice-prefeito, Bachir Abbas, foram recebidos na tarde de quinta-feira, 06 de agosto, pelo diretor da Universidade Estadual do Paraná (Unespar) campus de União da Vitória, no terreno doado pela Prefeitura de União da Vitória, para a construção da nova sede da instituição de ensino no distrito de São Cristóvão.

Na visita o diretor fez a apresentação do terreno doado pela administração como também explicou a obra em andamento no espaço. Segundo o professor Valderlei Garcias Sanches, a obra será feita em duas partes para o desenvolvimento da Educação do Nível Superior. “Recebemos a visita do prefeito e do vice-prefeito no terreno da construção do novo espaço do campus da Unespar da cidade. Neste primeiro momento será feita uma ala para a parte administrativa como também para receber todos os cursos de mestrado da Unespar do campus de União da Vitória. Já se planeja em seguida a construção dos novos espaços para em breve termos toda a estrutura da Unespar localizada no distrito de São Cristóvão. A Unespar só tem a agradecer a Prefeitura de União da Vitória, pela doação do terreno”, destacou o diretor da instituição.

O terreno repassado para a construção da nova Unespar fica próximo do Instituo Federal do Paraná (IFPR), numa região que vem se desenvolvendo e recebendo melhorias fundamentais por parte da Prefeitura de União da Vitória, bem como do Governo do Paraná.

“Visitamos mais uma obra em União da Vitória e desta vez na área da Educação, em especial fortalecendo o polo universitário, e assim teremos mais pessoas em nosso município. Está obra é uma parceria entre a Prefeitura de União da Vitória, que fez a doação do terreno para a Unespar e ao lado está o Instituto Federal do Paraná. De imediato a Unespar está fazendo uma obra de 550 m², podendo em breve ser ampliada. O prefeito Santin e eu ficamos felizes em ver o desenvolvimento no distrito de São Cristóvão e fazendo União da Vitória ainda melhor como polo universitário”, destacou o vice-prefeito, Bachir Abbas. Foto: Comunicação Prefeitura de União da Vitória