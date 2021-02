Thays protocola seu primeiro Projeto de Lei

A vereadora, Thays Bieberbach (PT), juntamente com o, vereador, Celso Rocha (MDB), protocolou na segunda-feira, 22 seu primeiro Projeto de Lei, referente ao direito de preferência à vacinação contra a COVID-19 em União da Vitória. Este projeto vem de acordo com o Plano Estadual de Vacinação do Paraná. No Projeto, descrevemos a garantia da vacina para toda a população, dando prioridade aos grupos descritos na postagem, enquanto não houver vacina suficiente disponível para todos. Fica autorizado o Poder Executivo a suspender as aulas presenciais no Município, até que estes grupos estejam imunizados. Além disso, fica estabelecido que aqueles que fraudarem ou furarem a fila da ordem de prioridade de imunização serão responsabilizados. Agora, o projeto será encaminhado para as comissões responsáveis para que estas dêem o parecer e então realizar a votação no Plenário.