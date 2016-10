Espetáculo de dança une artistas locais para prestar homenagem e assistência ao mestre hospitalizado

Acometido de uma infecção pulmonar que o mantém hospitalizado em estado grave desde o início de agosto; o ex-bailarino, coreógrafo e diretor artístico Jair Moraes tem sensibilizado a classe artística paranaense com seu estado de saúde. Com mais de 50 anos de carreira, a dedicação de Jair à dança incentivou, inspirou e revelou diversos talentos brasileiros. Em reconhecimento, esta semana vários artistas se reúnem para homenagear e prestar assistência à recuperação do coreógrafo. Farão isso por meio do espetáculo “Todos com Jair Moraes”, uma produção da ABABTG – Associação de Bailarinos e Apoiadores do Balé Teatro Guaíra, com o apoio do Centro Cultural Teatro Guaíra, que acontece neste sábado, às 20h30, no Guairão.

Serão 14 companhias/grupos de dança locais a se apresentar, de forma voluntária, no palco do Teatro Guaíra neste fim de semana. Todos esses grupos, de alguma forma, tiveram algum envolvimento com o trabalho de Jair Moraes e, agora, em retribuição, prestam assistência ao artista. De acordo com a presidente da ABABTG, a bailarina Simone Bönisch, toda a renda líquida da bilheteria do espetáculo será revertida para custear o tratamento de saúde do ex-bailarino. “Jair, que sempre manifestou o dom de congregar artistas com o seu trabalho, novamente nos reúne. Dessa vez, porém, para homenageá-lo e assisti-lo neste momento delicado. Estaremos no palco reforçando a importância desse profissional tão emblemático no mundo da dança e contamos com a presença do público em prol desta causa”, destaca Simone.

Jair Moraes deu os seus primeiros passos na dança como estágiário do Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Daí em diante, o seu percurso foi marcado por várias companhias de renome. Dançou no Corpo de Baile do Teatro Guaíra de 1970 a 1972, foi solista do Corpo de Baile do Theatro Municipal de São Paulo em 1972 e 1973 e participou durante oito anos do Ballet Gulbenkian de Lisboa, a convite de Carlos Trincheiras. Em 1979, já como primeiro bailarino, tornou-se maître-de-ballet e assistente de ensaiador do Balé Teatro Guaíra (BTG). Ainda foi professor da Escola do Teatro Bolshoi, em Joinville, e recebeu diversas premiações durante a sua trajetória.

A Cia de Dança Masculina Jair Moraes, fundada em 2003, foi o primeiro grupo independente de dança do Brasil formado exclusivamente por homens, tendo, em 2009, recebido o Prêmio Funarte de Dança Klauss Vianna, da Fundação Nacional das Artes.

Serviço

Todos com Jair Moraes

Data: Sábado, 22 de outubro

Horário: às 20h30

Local: Guairão

Endereço: Rua Conselheiro Laurindo, s/n.

Produção: ABABTG

Apoio: Centro Cultural Teatro Guaíra

Ingressos: R$ 20,00 – venda pelo DiskIngressos (www.diskingressos.com.br) ou na bilheteria do Teatro.

A renda líquida será revertida para custear o tratamento de saúde do mestre Jair Moraes

Grupos participantes:

Balé Teatro Guaíra

Cia de Dança Masculina Jair Moraes

G2 Cia de Dança

Téssera Companhia de Dança da UFPR

Curitiba Cia de Dança

Cia Eliane Fetzer de Dança Contemporânea

Elaine de Markondes e Luiz Dalazen

Juliana Carletto Cia de Dança

DANCEP – Grupo de Dança Contemporânea do Colégio Estadual do Paraná

Escola de Dança Teatro Guaíra

Studio D1

Petit Ballet

Kadosh Arte e Movimento

ABABTG – Fundada em 2007, a Associação de Bailarinos e Apoiadores do Balé Teatro Guaíra surgiu para fortalecer a dança e demais artes motivando uma ligação sinérgica entre os setores público e privado. Para tanto, tem desenvolvido projetos culturais que promovam ações de formação, atualização, divulgação e fomento da dança, em suas diversas linguagens. A formação de público e o apoio à gestão de carreira de seus associados bailarinos, ex-bailarinos e apoiadores do Balé Teatro Guaíra também estão entre os compromissos da ABABTG. Formalizada como uma agremiação artística e cultural de caráter civil e personalidade jurídica e recentemente qualificada como Organização Social, a Associação tem demonstrado uma atividade intensa desde a sua fundação. Entre os seus principais eventos está a Mostra Paranaense de Dança, realizada anualmente em diferentes cidades do Estado para incentivar e valorizar bailarinos e grupos amadores e promover apresentações profissionais a preços populares. www.ababtg.org.br/mostra | https://www.facebook.com/ababtgoficial/