Trabalho da Cohapar é destaque na Revista Brasileira de Habitação

Os projetos e ações desenvolvidos pela Cohapar ao longo de 2019,

ganharam grande destaque na 12ª edição da Revista Brasileira de Habitação, que

é o principal periódico anual sobre o setor em todo o país. O material é

editado e publicado pela Associação Brasileira de Cohabs e Agentes Públicos de

Habitação (ABC) e trás diversos temas relevantes para os profissionais ligados

ao ramo da habitação de interesse social.

Entre os principais assuntos tratados ao longo de suas 40 páginas, houve espaço

especial para o programa Viver Mais Paraná, encarado como um caso de sucesso em

nível nacional. A Cohapar também foi lembrada pela conquista do prêmio Selo de

Mérito 2019 em

reconhecimento ao modelo de gestão do programa Habita Paraná.

Além dos programas, a revista menciona uma mesa de debates sobre a

importância das companhias de energia e saneamento para o setor habitacional, que contou com a participação do presidente da

empresa, Jorge Lange. A discussão aconteceu durante a realização do Fórum

Nacional de Habitação de Interesse Social, em Foz do Iguaçu, e teve a Copel e a

Sanepar como exemplos positivos deste trabalho integrado.

Alguns exemplares impressos da revista estão disponíveis para leitura nos

setores e no hall de entrada da sede. Também foram enviados exemplares via

malote para os escritórios regionais.

Fonte: Guilherme Pinheiro dos Santos – Assistente Gerencial Assessoria de Comunicação – ACOM Companhia de Habitação do Paraná – Cohapar