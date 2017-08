Tradicional Feijoada do Rotary acontece nesse sábado

Muito mais que um almoço, a Feijoada do Rotary Club Porto União – União da Vitória e da Casa da Amizade de União da Vitória é um momento da união do trabalho voluntário, da amizade, do compromisso social e da vontade de ajudar o próximo. Por isso, o evento, que há anos é um sucesso de público, estará realizando mais uma edição, que acontecerá no dia 5 de agosto, no Clube 25 de Julho. O lucro do evento será revertido para as ações sociais das duas entidades.

Segundo o secretário do Rotary, Felipe Engler, esse ano a Feijoada ainda ganha mais um reforço, que é a ajuda do Rotaract. “Fundamos, há cinco meses, o Clube de Rotaract em nossas cidades, que é um grupo de jovens com objetivos de ajudar a comunidade e se desenvolver como lideranças da sociedade. Eles estarão com a gente dando ainda mais força para o evento”, explica. Segundo ele, todos os envolvidos já estão trabalhando para que a feijoada seja um sucesso e que todos possam saborear um delicioso almoço com a família.

A feijoada será servida a partir do meio-dia e o cartão custa R$40. Crianças até 10 anos pagam meia refeição. Ainda, durante o evento, serão vendidas bebidas e sobremesas. Os cartões podem ser adquiridos com os membros do Rotary de Porto União – União da Vitória ou com as senhoras da Casa da Amizade. Na hora, também serão vendidos alguns cartões, porém são limitados.

Pontos de Venda de Cartões

Loja Top

Ciocco Sorvetes

Girafa Comunicação Interativa

Movata Motosserras

Master Clinic Odontologia Especializada

Feijoada Solidária do Rotary Club Porto União – União da Vitória e Casa da Amizade

Quando: 05 de agosto – sábado

Hora: meio-dia

Local: Clube 25 de Julho

Valor: R$40,00

Para comprar: com os membros do Rotary de Porto União – União da Vitória ou Casa da

Amizade.