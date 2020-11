Turistas de São Paulo conhecem as belezas de União da Vitória

Durante a pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), a Prefeitura de União da Vitória, não parou as ações e obras em prol de fortalecer o turismo local e regional, já pensando na pós-pandemia. Com essas melhorias no domingo, 1º de novembro, as cidades de União da Vitória, Porto União e Porto Vitória, receberam cerca de 40 turistas do Estado de São Paulo que saíram encantados com as belezas e a cultura do sul do Paraná e norte de Santa Catarina.

O passeio dos turistas em União da Vitória seguiu todas as recomendações da Secretaria Municipal de Saúde, na utilização de máscara, álcool em gel e evitando aglomeração. Na oportunidade puderam conhecer as belezas naturais da Rota Sul das Cachoeiras como o portal de acesso ao Rio dos Banhados e a cachoeira Cintura de Noiva. Além de conhecer as belezas naturais o grupo fez passeios e paradas por vários pontos turísticos de União da Vitória e Porto União, como na Catedral Coração de Jesus, a Praça Coronel Amazonas, Estação União, Praça Hercílio Luz, Praça do Contestado e claro não podendo deixar de fazer um registro, onde o visitante pode colocar um pé no Estado do Paraná e outro fica no Estado de Santa Catarina. Em Porto União os turistas degustaram o nosso tradicional Steinhaeger na Doble W, no bairro Santa Rosa, e adquiriram a bebida para levar para o seu Estado. Numa passagem rápida pela cidade de Porto Vitória, conheceram a cachoeira na entrada do município e retornaram para União da Vitória, pela balsa.

Além das belezas e da bebida Steinhaeger, os turistas puderam apreciar a culinária local, como o Xixo e o Pierogi e também fizeram uma viagem na história da cultura do povo Ucraniano e apreciaram a apresentação típica da cultura com o grupo Fialka, e após a refeição foram até a Igreja Ucraniana em União da Vitória. Os visitantes sem dúvida ao retornar para casa poderão contar muitas histórias, pois tiveram a oportunidade de conhecer o Parque Histórico do Iguaçu, e tiveram uma aula desta cultura com Dago Woehl.

A turista Sonia falou da alegria de visitar União da Vitória e conhecer as belezas do Paraná. “Maravilhosa, emocionante. A expectativa foi grande, mas a realização maior ainda. E quero em breve voltar com toda a minha família. Parabéns pelo lindo lugar”, falou a turista com um sorriso.

A empresa que fechou o pacote com os 37 turistas do Estado de São Paulo confirmou que para o mês de fevereiro de 2021, pretende trazer mais visitantes para a região de União da Vitória, pois puderam constatar que em todos os locais que estiveram foram bem atendidos, e o que mais chamou a atenção foi a hospitalidade e a alegria no atender.

A população de União da Vitória e cidades vizinhas que tiverem interesse em fazer o City Tour e conhecer as belezas de União da Vitória, pode fazer contato com a Agência de Viagens Sete Ilhas, que fica localizada na rua Costa Carvalho nº 793, centro de União da Vitória e o telefone (42) 3522 56 32.

Foto: Divulgação