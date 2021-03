Um dos nossos pontos turísticos mais bonitos ganhou atenção especial nos últimos dias.

O Departamento Municipal de Esportes está impedido de realizar muitas das atividades que são programadas no município. Mas nem por isso está parado. Pelo contrário! Nunca trabalharam tanto! Afinal a melhoria dos espaços para a prática de esportes no município está no seu melhor momento, já que as obras não precisam ser interrompidas para que as atividades aconteçam.

Contando com a contribuição da Secretaria Municipal de Obras, os colaboradores do Departamento Municipal de Esportes deixaram a área de lazer da Estação Engenheiro Mello muito mais bonita e segura.

Confira nas fotos como era e como ficou!

Agora só nos resta a ansiosa contagem regressiva para que as atividades esportivas possam ser liberadas depois dessa pandemia.

Enquanto isso continuamos cuidando da nossa cidade

E vem muito mais por aí….