Um momento de reflexão, indignação e revolta Por Christian Martins

Neste feriado prolongado lamentavelmente uma vida foi

ceifada pelo ato imprudente de um motorista irresponsável. Em um acidente no

centro da cidade um jovem perdeu a vida. Não tem preço que pague por um crime

como esse e nem muito menos palavras que conforte o sofrimento de uma mãe e de

um pai que perde um filho tão jovem desta maneira. Agora, mais triste e

constrangedor é amargar a ineficiência do Estado de Santa Catarina que deixa

uma vítima abandonada no meio da rua por horas porque não tem um Legista de

plantão no Instituto Geral de Perícias (IGP) numa cidade como a nossa.

Recentemente o IML de Porto União foi interditado pela ação atuante do

Ministério Público de Santa Catarina, pois estava em condições precárias. Eu

não conseguia dormir a noite pensando na angústia dessa família vendo o filho

“jogado” na rua esperando o legista. É lamentável esse descaso. A dor

da perda é difícil para a família e essa situação torna tudo mais doloroso e

angustiante. É a segunda vez que isso acontece em nossa cidade devido à falta

de legista na cidade. Mais uma vez o familiar de alguém fica “abandonado” na

rua.

Fizemos dezenas de requerimentos pedindo e solicitando

providências: Do que adiantou? Nada, teve que o Ministério Público intervir. É

como a rodovia SC- 135 aquela estrada caótica que é uma bomba armada. Estamos

constrangidos, abandonados e junto com a população revoltados. Senhores

deputados estaduais, sem exceções, todos que pegaram votos no nosso município,

não apareçam mais aqui enquanto não intercederem por nós e resolverem estes

sérios problemas junto ao governo do Estado de Santa Catarina.

Deixo aqui a minha solidariedade com os familiares deste

menino que faleceu e a minha indignação pelo ocorrido.

Christian Martins é

empresário e exerce o segundo mandato de vereador em Porto União