Unespar organiza festa mexicana

A tradicional Universidade do Estado do Paraná (UNESPAR) campus de União da Vitória prepara o evento Una Noche en México, no próximo dia 7 de novembro, no auditório da universidade. O evento faz parte da Jornada Hispânica, organizada pelo Colegiado de Letras/ Espanhol, o qual acontece de 5 a 9 de novembro. Além das palestras e apresentações de trabalhos acadêmicos, a noite mais esperada é a quarta-feira, 7 de novembro, a festa intitulada Uma Noche en México, conta com comidas típicas, trajes mexicanos, mariachis, teatro e música. Nessa noite, acontece a apresentação de todos os professores do curso de Letras/Espanhol e uma mostra do próprio curso.

Para a professora da disciplina de língua espanhola, doutora Silvia Regina Delong esses eventos são importantes para formação de novos professores. “A língua espanhola, principalmente, em escolas públicas, é de suma importância porque o Brasil faz fronteira com diversos países que falam espanhol, é uma das línguas mais estudadas tanto na Europa como nos EUA, um dos mais belos idiomas. Que outra língua, senão o espanhol poderia dizer “eu te amo” desta forma? ‘Mulher, si puedes tú com Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar’”, explica Delong.

“Uma Noche en México, é uma noite cultural organizada por alunos e professores do curso de Espanhol, um evento diferente de tudo o que já aconteceu na Unespar, tem muitas novidades esperamos a comunidade acadêmica e externa”, disse a acadêmica Bruna Meira Rocha, uma das representantes da comissão organizadora.O convite é para que todos compareçam trajados de acordo com as cores do México.