Unespar terá aporte no valor de mais de três milhões de reais

Estiveram reunidos no fim da tarde de ontem, 23, na Casa Civil, o deputado Hussein Bakri, o chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni, o secretário de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, João Carlos Gomes, o coordenador de Orçamento e Programação da Secretaria da Fazenda, João Giona, o secretário do Esporte e Turismo, Douglas Fabrício, e os deputados Márcio Nunes e Tião Medeiros.

A reunião tinha como objetivo resolver as demandas dos problemas financeiros que a Unespar tem passado. Foi decidido o aumento no repasse de recursos para custeio dos campi, no valor de R$ 3.270.000,00 reais. Foi também marcada uma nova reunião para a próxima segunda-feira, às 13h, com a presença do reitor, Antonio Carlos Aleixo, que deve discutir um novo aporte de recursos.