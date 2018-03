UniÃ£o da VitÃ³ria 128 Anos de HistÃ³ria

União da Vitória completa 128 anos de história e para comemorar estamos preparando uma grande festa! Confiram as atrações que acontecerão em todo o mês de março.

Exposição de Desenhos

Para começar, no dia 13 de março, acontecerá a exposição do primeiro concurso de desenho da cidade, com o tema 128 Anos de União da Vitória. Todos os alunos da rede municipal ou estadual de ensino interessados em participar, deverão enviar seus trabalhos para a Secretaria Municipal de Cultura. Os cinco primeiros colocados receberão uma bolsa integral para o curso de Desenho Realista com duração de seis meses. Serão escolhidos os 100 melhores desenhos para serem expostos no dia 13, na Galeria de Arte Erich Herbert Will. Para outras informações entrar em contato com a secretaria da cultura pelo telefone (42) 3521 7157.

Prefeito com você

O projeto que busca aproximar o prefeito e secretários municipais da população, terá sua primeira edição no dia 17, a partir das 13h, no bairro São Gabriel. Toda a população está convidada a fazer parte dessa integração. Na tarde haverá pontos de atendimento que com todas as secretarias. Além das parcerias da prefeitura como SESC – SENAC com corte de cabelo e manicure, SENAI com a feira de robótica, UNIUV e UNIGUAÇU com atendimentos relacionados à saúde. Mudas serão distribuídas para a população e haverá feira de adoção de filhotes. Outra atração será o show de calouros com premiações. Para as crianças a diversão estará garantida com brinquedos infláveis e distribuição de pipoca, geladinho e algodão doce. A praça do bairro será o ponto de encontro. Essa iniciativa será repetida todos os meses, sendo uma vez em cada bairro da cidade. O próximo será no Lagoa Dourada.

Futebol Americano

Para os apaixonados por esportes, dia 17, acontece no Estádio Antiocho Pereira o emocionante jogo de futebol Americano do time local União Snakes contra o time atual favorito do Brasil, Paraná HP. O jogo oficial faz parte do Campeonato Paranaense e terá inicio às 14h. A entrada será gratuita.

Saúde da Mulher

Aproveitando que o aniversário da cidade divide o mês com as comemorações do dia da mulher, a Secretaria Municipal da Saúde, preparou um dia de cuidados especiais para elas. No dia 17, todas as unidades estarão abertas das 8h às 16h, para a realização de coletas de preventivo, mamografias, incentivo ao planejamento familiar, palestras educativas. Procure a sua unidade de saúde e fique em dia com seu corpo.

Enduro das Cachoeiras

No dia 18 acontece o 2º Enduro das Cachoeiras. Os participantes vão percorrer por trilhas e estradas vicinais, sendo a maior parte deste roteiro não usado há muitos anos em provas. Para inscrições acesse o site: http://www.endurodascachoeiras.com.br/inscricoes

Desafio Nórdico de Crossfit

Desafio Nórdico é uma corrida de 5 km com mais de 30 obstáculos, dividido em três categorias. Elite: Categoria competitiva, os atletas correm em busca do melhor tempo com premiação em dinheiro.

For Fun: Categoria livre, a pista é a mesma, mas sem obrigatoriedade de passar por todos os obstáculos. Sem precisar cumprir tempo, a procura por essa categoria é mais para diversão.

Kids: Percurso de 1,5 km com alguns obstáculos direcionados para crianças de 4 a 13 anos.

O desafio acontece no dia 25, a partir das 7h, na Rota sul das Cachoeiras, localidade do Rio dos Banhados. Informações adicionais pelo site: https://www.ticketagora.com.br/e/Desafio-Nordico-5557?origem=ticketagora&campanha

Comemoração dos 128 anos de União da Vitória

Para a festa oficial de aniversário da cidade, que acontece no dia 25, uma grande estrutura será montada no Parque Ambiental. Os munícipes serão recebidos a partir das 10 horas da manhã.

Muitas atrações para agradar a família toda. Entre elas estão: Bungee Jump, encontro náutico, apresentações de bandas locais, passeios de barco, encontro de carros antigos, food truck locais, parque inflável com tobogã, cama elástica, alpinismo, balão bolha, light Jump, touro mecânico e brinquedos especiais, além de pintura facial para crianças.

Haverá distribuição de pipoca, algodão doce e geladinho. A partir das 14 horas a festa fica sob o comando da MINHA CIDADE É MASSA, com dois shows nacionais Jeann e Julio e Gilberto e Gilmar, com entrada franca.

Circuito Erva mate

O Parque Histórico do Iguaçu receberá ciclistas do país inteiro no dia 25, para a primeira etapa do Circuito Erva Mate / Mountain Bike. O evento que iniciará às 8h irá reunir esporte e turismo, composto por seis etapas. Com mais de 300 km entre trilhas, estradas rurais, montanhas e ervais, o evento é garantia de diversão. A expectativa é que mais de dois mil atletas participem do evento. Para mais informações entre na página: https://www.facebook.com/events/386455091780021/

27 de Março

O dia começa com o hasteamento da bandeira às 9h, na Praça Coronel Amazonas. Ainda no dia 27, acontecerá a inauguração da nova unidade do SESC/SENAC União da Vitória.

Às 19h30, sessão solene da Academia de Letras do Vale do Iguaçu na Câmara de Vereadores de União da Vitória.