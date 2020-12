União da Vitória adquire carretinha para o recolhimento de cavalos soltos em via pública

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de União da Vitória, apresentou na manhã de terça-feira, 08 de dezembro, uma nova carretinha que será utilizada nos trabalhos de recolhimento de animais de grande porte (cavalos) que estão soltos em vias públicas no município.

Segundo o secretário Municipal de Meio Ambiente, Cesar Strapassola, a população vem há muito tempo solicitando que a prefeitura, realize a retirada dos animais das vias públicas para evitar acidentes como já ocorreu em outras oportunidades. Ainda em 2020, no distrito de São Cristóvão, a Polícia Militar registrou um grave acidente que levou a óbito um cavalo, deixando danos materiais ao proprietário do veículo e seus ocupantes com ferimentos leves. O acidente só ocorreu devido ao animal estar solto e transitando em uma rodovia estadual e seu proprietário, não dando a devida atenção em manter o animal fechado.

A nova carretinha foi adquirida com recursos da administração municipal, sendo investido um valor total de R$ 14 mil reais. O secretário Cesar destaca a importância e chama a atenção dos donos de cavalos sobre as penalidades. “Este é um pedido da população para que seja feita a retirada desses animais de grande porte que se encontram soltos em via pública, então com recursos públicos foi feita a compra desta carretinha, devidamente, adequada para a realização do transporte dos animais. Lembrando que hoje em União da Vitória, temos uma legislação municipal que permite o recolhimento dos animais que se encontram soltos nas ruas, sendo o proprietário penalizado com multa de 100 reais para o resgate do animal. Já está na Câmara de Vereadores um novo projeto que entre outros assuntos relacionados a causa animal, altera o valor da multa para R$ 300,00 mais os custos com tratamento veterinário e alimentação, podendo chegar a mais de R$ 500,00 caso o animal seja resgatado pelo proprietário. Cabe destacar que o animal, após ser recolhido ficará por cinco dias a disposição de seu dono para que o mesmo proceda a retirada, se isso não ocorrer o animal será colocado para doação. Sendo o dono ou o novo proprietário, deve firmar o compromisso com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que o animal será levado para um espaço adequado, seguro e, principalmente, fora do perímetro urbano e que não vai ficar em vias públicas”, enfatizou Cesar Strapassola.

Denúncias:

Ainda segundo o secretário de Meio Ambiente de União da Vitória, a população ao ver cavalos soltos em via pública pode ligar para o telefone da Ouvidoria da Prefeitura (42) 3521 1212 ou no telefone da Secretaria de Meio Ambiente (42) 6322 3266. A carretinha pode levar ao mesmo tempo dois animais.

Foto: Comunicação Prefeitura de União da Vitória