União da Vitória apresenta sua Proposta Pedagógica Curricular

Na manhã desta quarta-feira, 09 de setembro, a Secretaria Municipal de Educação de União da Vitória, apresentou aos diretores e supervisoras dos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) e das escolas municipais sua Proposta Pedagógica Curricular, a qual é um documento norteador do trabalho pedagógico desenvolvido na sua rede de ensino.

A elaboração deste documento iniciou-se de modo colaborativo na rede municipal no ano de 2019, no qual os professores por meio de grupos de estudos nas suas respectivas escolas ou CMEIs contribuíram com a construção desta proposta pedagógica curricular a qual foi orientada e organizada pela equipe pedagógica da Secretaria Municipal de Educação. Este trabalho se estendeu até o mês de setembro deste ano, ou seja, foi um trabalho de mais de um ano e meio entre pesquisas, estudos e produções escritas, estando está alinhada a Base Nacional Comum Curricular e ao Referencial Curricular do Paraná.

“Esse é um momento importante e marcante para toda a rede municipal, ter uma proposta pedagógica curricular construída. Tal documento objetiva auxiliar o trabalho pedagógico, todavia respeitando a autonomia docente, e, sobretudo contribuindo com a qualidade da educação de União da Vitória”, destaca o secretário de Educação Ricardo Brugnago.

Foto: Comunicação Secretaria de Educação