União da Vitória bate recordes em geração de empregos

União da Vitória vem se destacando dentro do estado do Paraná. Segundo dados fornecidos pelo economista da Secretaria do Estado da Justiça, Alexandre Chaves, a cidade que em 2016, estava na 254º no ranking de admitidos, ganhou uma nova roupagem na geração de emprego e renda dando um salto para a 65º colocação. Essa informação divulgada pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) mostra uma realidade diferente de outros centros maiores até que União da Vitória, como Guarapuava ou Araucária.

Alison Rogério Fryder vem confirmar esse índice. O jovem de 23 anos, recentemente, começou a trabalhar como instrutor físico em uma academia da cidade. “Fiquei muito feliz quando consegui meu emprego, foi um choque bom, pois minha formatura é só em março e já estou trabalhando na minha área. Sei o quanto isso é importante e me sinto realizado”, diz o educador físico.

E ele não é o único a comemorar. A empresária, Daniela Moraes de Oliveira, abriu recentemente seu tão sonhado salão de beleza. “Adoro minha profissão e sempre quis ter minha própria empresa na área da beleza, no ano passado consegui realizar esse sonho”, afirma Oliveira. Assim como ela, muitos outros microempresários e empresários abriram ou expandiram seus negócios em

União da Vitória, dessa forma, gerando novos empregos para a população.

Foi por meio da casa do empreendedor que Oliveira conseguiu formalizar a empresa, que amparou seu negócio. “formalizei meu salão através do MEI (microempreendedor individual) na casa do empreendedor, lá me esclareceram e tiraram todas as minhas dúvidas, me ajudaram a dar esse primeiro passo que é muito importante”.

A casa do empreendedor é um espaço reservado ao atendimento de empreendedores e empresários, facilitando assim para as empresas e estimulando melhores resultados para União da Vitória.

“Fiquei desempregada por quase um ano e em abril do ano passado comecei a trabalhar com carteira registrada. Isso mudou minha perspectiva de vida. Esse mês começo a fazer um curso profissionalizante para poder crescer ainda mais”, conta Patrícia Borges, funcionária do comércio regional. O município segue a frente em empregabilidade também das cidades vizinhas São Mateus do Sul e Irati (cidades com proporções similares). Elas, diferente de União da Vitória, apresentaram índices negativos.

Desenvolvimento, essa é a palavra chave. A cidade vem aos poucos se tornando referencia dentro do estado na geração de empregos. “Realmente União da Vitória está mostrando que está no caminho certo, no caminho do desenvolvimento”, afirma com satisfação o prefeito Santin Roveda. E complementa sobre a boa notícia, “União da Vitória que se mostrava uma cidade quieta, de cabeça baixa, agora está sendo destaque, não somente na nossa região, mais sim em todo o Paraná”, complementa.