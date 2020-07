União da Vitória confirma mais dois óbitos por Covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde de União da Vitória confirmou no final da manhã desta quarta-feira, 22 de julho, que mais duas pessoas perderam a vida devido ao novo Coronavírus (Covid-19). Com essas duas mortes, União da Vitória registra agora três vidas perdidas devido à doença.

Durante à tarde o vice-prefeito, Bachir Abbas, e, o secretário Municipal de Saúde, Ary Carneiro Junior, se reuniram com a imprensa e repassaram as informações como é o ato de transparência da administração sobre à pandemia da Covid-19 no município. Em sua fala o secretário Ary Carneiro Junior, destacou que as duas vítimas são homens um de 58 anos e outro de 67 anos. O homem de 58 anos ficou internado por 11 dias, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), do Hospital São Camilo, mas antes se encontrava internado em Porto União (SC) e por decisão da família o senhor foi, novamente, levado para o Hospital São Camilo. A segunda vítima de 67 anos tinha comorbidade há 22 anos devido a um AVC (Acidente Vascular Cerebral). A sua entrada no sistema de Saúde ocorreu no dia 13 de julho sendo liberado com os medicamentos do Kit Vida, mas devido a complicações no dia 15 voltou na Unidade Básica de Saúde (UBS) e foi encaminhado para o Hospital APMI e internado na UTI. As duas mortes ocorreram na manhã desta quarta-feira, 22.

Até o presente momento a cidade de União da Vitória, registra três óbitos, sendo o primeiro óbito ocorrido no dia 27 de junho, mas o exame de confirmação chegou à Secretaria Municipal de Saúde no dia 1ª de julho, confirmando que a vítima, um homem de 85 anos, faleceu devido a doença.

O vice-prefeito, Bachir Abbas, na oportunidade lamentou a perda de mais duas pessoas: “Só temos a lamentar a perda de mais dois moradores de União da Vitória, devido ao novo Coronavírus, e nos solidarizamos com as famílias e amigos em nome do prefeito, Santin Roveda, e de toda a administração municipal. E aproveito para reforçar o pedido vamos nos cuidar, usar máscara, evitar aglomeração e manter as mãos limpas”, destacou.