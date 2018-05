UniÃ£o da VitÃ³ria contrata Jaime Lerner para novo planejamento urbano

Nessa sexta 25, a Prefeitura Municipal de União da Vitória assinará o contrato para Prestação de Serviço do Planejamento Urbano de União da Vitória com o conceituado arquiteto Jaime Lerner. A assinatura da elaboração de diretrizes básicas de estruturação Urbana da Cidade irá acontecer no Instituto Jaime Lerner às 15h.

Em seu plano de trabalho, Lerner e sua equipe estarão buscando explorar todo o potencial de crescimento e desenvolvimento ordenado da cidade. Elaborando diretrizes básicas de estruturação urbana de União da Vitória, visando estabelecer fundamentos urbanísticos para o futuro da cidade. Também será elaborado um estudo do transporte coletivo de passageiros, sistema viário e trânsito.

Outro ponto que será trabalhado é a mobilidade e acessibilidade a partir de uma visão estratégica da cidade e seu desenvolvimento. A princípio será elborado um estudo para o transporte coletivo de passageiros.

O arquiteto, Jaime Lerner, considerado o segundo melhor do mundo em sua área, promete mudar a cara de União da Vitória. A previsão de entrega acontecerá após seis meses de estudo.