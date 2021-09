União da Vitória divulga novo decreto

O Prefeito de União da Vitória, Bachir Abbas, assinou na quinta-feira, 16, um novo decreto que determina novas medidas de combate a Covid-19 que entraram em vigor a partir da sexta-feira, 17.

Entre as principais alterações do decreto 429/2021, está a revogação do toque de recolher no município, e a liberação do uso de ginásios de esporte e campos de futebol com público presencial reduzido em 60% da capacidade do local.

O comércio, bem como restaurantes, bares e lanchonetes poderão funcionar de acordo com o horário permitido no alvará de funcionamento, mas a capacidade deve respeitar o limite de 80%. Reuniões, festas particulares, casas de festas e eventos, academias e atividades religiosas estão liberadas, porém, deverão respeitar a redução de 20% da capacidade de lotação.

Os protocolos de segurança contra a Covid-19, como uso de máscara em locais públicos ou privados, disponibilização de álcool em gel, e o distanciamento seguem obrigatórios no município.