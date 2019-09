União da Vitória é campeã geral do Regional Sul de Bocha Paralímpica

União da Vitória conquistou o título de Campeã Geral do Regional Sul de Bocha Paralímpica 2019. Os atletas participaram neste fim de semana do campeonato, em Curitiba. A delegação do Programa Paralímpico obteve ótimos resultados na competição. Os atletas Richardson Santos e Luiz Nestor conquistaram o 1º lugar nas classes BC3 e BC2, respectivamente. Everton Ozorio e Edi Carlos Matusiak alcançaram vitórias na primeira fase. A Prefeitura de União da Vitória parabeniza a todos pela participação.