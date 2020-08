União da Vitória é destaque na gestão de alta qualidade do PDDE básico

Neste mês, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) encaminhou um ofício com a relação das unidades escolares que apresentaram um Índice de Desempenho da Gestão Descentralizada do (PDDE) (IdeGES-PDDE) muito alto, isto é, de 9 a 10, no ano de 2019. E, com muito orgulho, o município de União da Vitória conta com 11 Escolas e quatro Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis) na relação recebida do FNDE.

O PDDE tem por finalidade prestar assistência financeira para as escolas públicas da educação básica, no que se refere à colaboração com a manutenção e melhoria da infraestrutura física e pedagógica, e por consequência, o avanço do desempenho escolar. Além disso, pretende fortalecer a participação social e a autogestão.

Ressaltamos que o IdeGES-PDDE é um instrumento para mensurar o desempenho da gestão descentralizada do PDDE em todo território nacional e, nesta perspectiva, agrega três indicadores: Adesão, Execução e Prestação de Contas dos recursos. A nota final do IdeGES-PDDE varia de 0 a 10 e o desempenho pode ser classificado em cinco níveis: Muito Baixo (0-4), Baixo (4-6), Médio (6-8), Alto (8-9) e Muito Alto (9-10). Reiteramos que as 15 Instituições do município de União da Vitória alcançaram o desempenho máximo.

O secretário Municipal de Educação, Ricardo José Brugnago, esclarece que todo início de ano a Secretaria assina o Termo de Adesão se comprometendo com as formas de execução e prestação de contas do PDDE, e, autorizando o repasse do recurso do FNDE, diretamente, às contas bancárias das instituições beneficiárias. Neste ano, a adesão foi feita no dia 10 de fevereiro.

A técnica da Secretaria Municipal de Educação, professora Michelly Fink, explica que a atualização cadastral pode ser feita até o dia 30 de junho de cada ano, contudo, é feita toda uma mobilização para que escolas e Cmeis realizem esta atualização até o dia primeiro de março para que sejam contempladas com o recurso já no primeiro lote. Assim, neste ano, concluímos a atualização das 24 escolas e dos 14 Cmeis em 28 de fevereiro.

As escolas destaque de União da Vitória

CMEI Lavínia Dileta Romanzini

CMEI Maria Flenik

CMEI Zilá Palmas Fernandes Luiz

CMEI Zuleika Barbosa

Escola Clementina Lona Costa

Escola Dário Bordin

Escola Duque de Caxias

Escola Fruma Ruthenberg

Escola Lina Forte

Escola Padre Jacintho Pasin

Escola Padre João Piamarta

Escola Prof. Vicente Codagnone

Escola Prof. José Moura

Escola Profª. Amélia Hobi

Escola Profª. Hilda Romanzini de Melo

Para mais informações sobre os dados divulgados pelo Finda Nacional de Desenvolvimento da educação, acesse o site do Programa Dinheiro Direto na Escola. FNDE. Disponível em: https://www.fnde.gov.br/programas/pdde