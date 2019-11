União da Vitória é líder de passagens vendidas no Voe Paraná, comemora Hussein Bakri

Passados 18 dias do início das operações do Voe Paraná, o trecho Curitiba-União da Vitória é o mais procurado entre as dez cidades do interior do estado que já estão recebendo os voos semanais. O município da região Sul lidera o ranking com 88 passagens vendidas até a manhã desta sexta-feira (8).

“Ao longo dos últimos meses, travamos uma luta intensa para incluir União da Vitória no Voe Paraná com a certeza de que isso levará desenvolvimento a todo o Sul do estado, na indústria, no turismo e na cadeia da erva-mate. Portanto, mais do que comemoração, essa notícia de que estamos liderando a venda de passagens deve servir de estímulo para seguirmos trabalhando diariamente para que a nossa região cresça cada vez mais”, afirma Hussein Bakri. O parlamentar é Líder do Governo Ratinho Junior (PSD) e representante do Sul do Paraná na Assembleia Legislativa.

Iniciado no dia 22 de outubro, o Voe Paraná é o maior programa de aviação regional do Brasil e tem o objetivo de aproximar o interior da capital do estado e dos outros grandes centros do país, estimulando o desenvolvimento regional. Ao todo, a Gol, em parceria com a empresa de táxi-aéreo TwoFlex, está ofertando voos semanais a outras 11 cidades além de União da Vitória: Paranaguá, Arapongas, Campo Mourão, Francisco Beltrão, Paranavaí, Cianorte, Telêmaco Borba, Cornélio Procópio, Guaíra, Apucarana e Guarapuava – as últimas duas começarão a receber voos até dezembro.

Com a volta de União da Vitória ao mapa da aviação comercial, o município volta a ter frequência de voos depois de 50 anos. O trajeto até Curitiba, que de carro leva em torno de 3h30, dura apenas 55 minutos de avião. A aeronave utilizada é um Cessna Grand Caravan, com 12 lugares, (nove passageiros e três tripulantes).

As viagens de Curitiba para União da Vitória acontecem as terças, quintas e domingos, às 12h15. O mesmo trajeto leva a Francisco Beltrão, no sudoeste do estado. Os voos de União da Vitória para Curitiba são às 15h45.

“Nos anos 1950, três empresas faziam voos em União da Vitória. Em 1960, isso acabou. Quando o cidadão vê na tela do aeroporto o nome da sua cidade, há um ganho imensurável de projeção e autoestima”, comemora Hussein, que foi o primeiro passageiro do Voe Paraná para o município, no dia 22 de outubro.