União da Vitória é palco da abertura do Paranaense de Enduro de Regularidade

Tradicional Enduro das

Cachoeiras está prestes a realizar sua 23ª edição e tem uma missão especial:

abrir a temporada 2019

O tradicional Enduro das Cachoeiras está

prestes a realizar sua 23ª edição e tem uma missão especial: abrir a temporada

2019 do Campeonato Paranaense de Enduro de Regularidade, além de ser válido

pela segunda etapa da Copa Brasil e do Sul-Brasileiro. A prova será realizada

nos dias 30 e 31 de março, no município de União da Vitória, distante 250

quilômetros de Curitiba.

As trilhas preparadas

pelo Motoclube Porto União da Vitória prometem grandes desafios para nove

categorias: Master, Sênior, Over 40, Over 45, Over 50, Over 55, Júnior, Open e

Novatos. No sábado, os pilotos que competem pela Copa Brasil e Sul-Brasileiro

vão percorrer 122 km, trajeto que deve ser concluído em seis horas. Já no

domingo, juntam-se os pilotos do Paranaense para mais 115 km, em cinco horas.

Entre os nomes já

confirmados, destaque para Emerson “Bombadinho” Loth, heptacampeão estadual,

que defende o título na classe principal. “O evento é muito renomado. Suas

trilhas contam com trechos técnicos e de alta velocidade, que ficam

especialmente desafiadores sob chuva. Estou animado”, destaca o atleta Pro

Tork, que tem no currículo outros três títulos brasileiros, cinco

sul-brasileiros e um do Enduro da Independência, uma das maiores provas off

road do Brasil.

O Parque Ambiental Ary

Queiroz, no bairro Ponte Nova, servirá como base para a disputa. A programação

inicia no sábado, com a largada promocional a partir das 9h30, enquanto que no

domingo, os pilotos saem às 8h. O local oferece ampla infraestrutura e o público

tem acesso liberado para torcer pelos competidores e conferir de perto suas

motocicletas. Quem curte adrenalina não pode perder!

Serviço: Campeonato

Paranaense de Enduro de Regularidade

Etapa: 1

Quando: 30 e 31 de

março

Onde: União da Vitória

(PR)

Inscrições:

www.endurodascachoeiras.com.br/inscricoes – a partir de R$ 150

Entrada: Franca

Informações: (42)

99975-8072 – Marcos

O 23º Enduro das

Cachoeiras é uma realização do Motoclube Porto União da Vitória, com apoio do

grupo de trilheiros Lameiros do Iguaçu, Pro Tork, Prefeitura de União da

Vitória, Ipiranga Lubrificantes – Grupo Ravanello, Hotel Riad, Hotel 10 e Clube

Náutico Hobi. A supervisão é da Federação Paranaense de Motociclismo – FPRM.

Fonte:

ID –

Assessoria de Comunicação Estratégica

Jornalista

Responsável: Daniela Burgonovo

Contato:

47 99949-1209 / daniburgonovo@gmail.com