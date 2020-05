União da Vitória inicia a terceira etapa da vacinação Contra a Gripe

Nesta etapa a

Secretaria Municipal de Saúde de União da Vitória, atenderá pessoas de 55 a 59

anos e professores

Teve início

nesta segunda-feira, 18 de maio, a terceira etapa da vacinação Contra a Gripe

(H1N1) em União da Vitória.

Segundo o secretário Municipal de Saúde, Dr. Ary Carneiro Júnior, nesta etapa o

público alvo são pessoas entre 55 e 59 anos e professores da Rede Municipal e

Particular. As pessoas que fazem parte do grupo devem ir até a Unidade Básica

de Saúde (UBS) do seu bairro com o Registro Geral (RG) e a Carteira de

Vacinação. Dr. Ary chama a atenção dos professores para apresentar um documento

para poder receber a vacina. “É muito importante que os professores da

Rede Municipal e da Rede Particular de União da Vitória, ao ir se vacinar,

devem levar junto a folha de pagamento, pois assim será possível comprovar que

atua na área da Educação”, afirmou o secretário.

Lembrando que os outros grupos que são prioritários deve ir até a UBS para

receber a sua dose da vacina da gripe.

Lembrando que a vacina do H1N1 (vacina da gripe), não faz a proteção do novo

coronavírus (Covid -19), e é importante usar máscara ao sair de casa, usar

álcool gel e sempre lavar as mãos com sabão. Foto: Ministério da Saúde