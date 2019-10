UNIÃO DA VITÓRIA: MEC reconhece alto nível de qualidade da Unicesumar

Instituição, que consta entre as 4% melhores de ensino superior do Brasil, conta com 4 campos presenciais e 81 polos de EAD no Paraná

A Unicesumar, um dos dez maiores grupos educacionais do país, com 81 polos de EAD (Ensino a Distância) no Paraná e 4 campos presenciais, conquistou mais uma vez o reconhecimento pelo alto nível de qualidade oferecida. Desta vez, foi por meio do Conceito Institucional (CI) 5,nota máxima na avaliação realizada pelo Ministério da Educação (MEC). A instituição também mantém, pelo oitavo ano consecutivo, nota 4 no IGC (Índice Geral de Cursos), em uma escala de 1 a 5, o que a posiciona entre 4% das melhores de ensino superior do Brasil.

Esta avaliação analisa a gestão institucional, os processos pedagógicos e a infraestrutura. “O resultado evidencia a excelência da instituição, que reafirma o compromisso em oferecer educação de qualidade. É o reflexo do trabalho desenvolvido há quase 30 anos no ensino superior”, destaca Wilson de Matos Silva, reitor da Unicesumar. O diretor do polo de União da Vitória, Andrey Schmitt, conta que a qualidade do ensino oferecido melhora todos os anos e, por isso, não para de aumentar o número de alunos que estão trocando instituições reconhecidas do estado pela Unicesumar. “O interessante é que o número de ingressantes no ensino superior, na modalidade EAD, está se aproximando ao número dos que ingressam no ensino presencial. Isso só mostra a qualidade do ensino que estamos oferecendo no Brasil”, avalia.

A avaliação realizada pelo MEC analisou 48 itens, organizados em cinco eixos: planejamento e avaliação institucional, desenvolvimento institucional, políticas acadêmicas, políticas de gestão e infraestrutura física. Destes, a Unicesumar foi avaliada com nota máxima (5) em 42 itens. O conceito final é composto pela média de todas as notas.

Segundo o reitor, o resultado é uma conquista de todos os coordenadores, professores, equipe acadêmica, dos mais de 190 mil alunos e do compromisso com a missão institucional. “Trabalhamos para promover a educação de qualidade nas diferentes áreas do conhecimento, formando profissionais cidadãos que contribuam para o desenvolvimento de uma sociedade justa e solidária”.

Atualmente a instituição conta com 190 mil alunos, mais de 3.700 colaboradores diretos e aproximadamente três mil indiretos. São quatro campi presenciais no Estado do Paraná, nas cidades de Maringá, Curitiba, Ponta Grossa e Londrina, além de 600 polos de Educação a Distância, presentes em todo o território nacional, e dois polos internacionais, em Miami e Dubai. Ao todo, a Unicesumar oferece 58 cursos de graduação presencial, 55 cursos de graduação a distância, mais de 100 cursos de pós-graduação, além de cinco mestrados e dois doutorados.