União da Vitória realiza 3ª Conferência de Segurança Alimentar e Nutricional

A 3ª Conferência de Segurança Alimentar e Nutricional de União da Vitória foi realizada nesta quarta-feira (29), nas dependências da Uniuv. O encontro teve por objetivo ampliar e fortalecer os compromissos políticos para a promoção da soberania alimentar, garantindo a toda a sociedade o direito à alimentação adequada e saudável, além de assegurar a participação social e gestão intersetorial no Sistema, na Política e no Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional.

Participaram do encontro representantes do governo municipal (1/3) e representantes da comunidade (2/3) ligados a diversos setores e que formam o CONSEA, que é o Conselho de Segurança Alimentar local.

Da parte do município, todas as secretarias se fizeram representadas às conferência que fortalece os mecanismos de diálogo, cidadania, instâncias democráticas e a atuação conjunta entre governo e sociedade civil.

Entre os destaques debatidos estavam programas locais como o “Leite das Crianças”, o “

Porteira Adentro”, o programa de a Aquisição Alimentos Direto do Produtor e o programa HF – que é o incentivo à produção de hortifrutis no município.

Outro foco do evento foi analisar e debater o futuro do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Sisan), além de discutir as propostas que seguirão para a Conferência Regional.

O prefeito Santin Roveda esteve presente e destacou a importância do movimento. “Não há dúvidas de que estamos aqui propondo e discutindo avanços que refletirão positivamente na saúde de nossa população. Por isso quero agradecer a presença de todos”, disse Santin.