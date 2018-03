União da Vitória recebe novas unidades do SESC e do SENAC

Unidades serão inauguradas no dia 27 e estarão abertas para o público na mesma semana

O Sistema Fecomércio SESC SENAC PR, inaugura novas unidades de serviço em União da Vitória, na próxima terça-feira, dia 27. Os novos espaços vão substituir os pontos de atendimento existentes e proporcionar maior conforto e qualidade no atendimento aos usuários.

As instalações do SESC somam 2.578m2 de área construída, planejadas de forma a contemplar todos os ramos de atuação da entidade: educação, ação social, saúde, esporte, lazer, turismo e cultura. Já o SENAC, com 1.125m2 de construção e capacidade para atendimento diário de 747 alunos, ofertará cursos nas áreas de beleza, saúde, gastronomia e informática. Entre os ambientes pedagógicos, destaque para os de Cozinha, Cabeleireiro e Enfermagem.

“A chegada do SESC e do SENAC a União da Vitória representa o cumprimento de nosso compromisso com a população de toda esta região, de fundamental importância para a economia e para a história do Paraná. É a demonstração de que a Fecomércio Paraná e o Sindilojas União da Vitória estão atentos para as demandas geradas na região e estão trazendo os meios para atendê-las, com educação profissionalizante, cursos de educação complementar, inclusive de línguas estrangeiras, atividades de cultura, esporte lazer, saúde e ação social. Esperamos inaugurar um novo tempo para União da Vitória e região”, afirmou Darci Piana, presidente do Sistema Fecomércio SESC SENAC Paraná.

O Sistema Fecomércio SESC SENAC PR tem muito em comum com União da Vitória. A entidade é resultado do esforço conjunto de 63 sindicatos patronais do comércio do Paraná, o que significa união. As novas unidades representam uma grande vitória da população desta cidade símbolo da cultura paranaense.

Para o diretor regional do SESC PR, Emerson Sextos, a nova unidade ratifica o comprometimento com a população. “O SESC tem o compromisso histórico e social de ser agente transformador de vidas dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes. E é por essa razão e com essa motivação que inauguraremos o SESC em União da Vitória. Reconhecemos a ascensão extraordinária da cidade e queremos estar, ao lado desse progresso econômico, contribuindo para o desenvolvimento social. Ofereceremos um espaço, sem igual, aos trabalhadores e dependentes para que tenham efetivo acesso a serviços educacionais, culturais e sociais de excelência. Temos a convicção de que há um futuro ainda mais próspero para União da Vitória e, o SESC PR fará parte desse momento”.

O diretor regional do SENAC PR, Vitor Monastier também ressalta a importância das novas instalações. “O SENAC PR tem a satisfação de inaugurar a sua sede própria em União da Vitória. Os ambientes foram projetados para promover a vivência da prática profissional e preparar o aluno para atuar com excelência no mundo do trabalho. Assim, o SENAC cumpre seu compromisso de ofertar educação profissional de qualidade, transformando vidas e contribuindo para o desenvolvimento da região. Não podemos deixar de agradecer a parceria com o SESC na construção de um efetivo centro de formação sócio-profissional”.

A partir de agora, o SESC passa a oferecer atividades de educação, saúde, esporte, lazer, cultura e ação social a todos. E o SENAC traz seus cursos de educação profissional, gerando milhares de oportunidades de crescimento na área de bens, serviços e turismo.

Infraestrutura

Sesc União da Vitória Senac União da Vitória Infraestrutura – Espaço Conexão -Espaço de Cinema – Sala de Corte e Costura – Quatro Salas multifuncionais – Sala de desenvolvimento corporal – Área de convivência – Quadra poliesportiva coberta Infraestrutura – Confeitaria-Escola – Cozinha pedagógica – Ambiente pedagógico de Cabeleireiro/maquiagem – Ambiente pedagógico Manicure/pedicure – Ambiente pedagógico Enfermagem – Ambiente pedagógico Informática – Salas de aula convencionais – Biblioteca Área construída 2.578m2 Área construída 1.125m2

Comissão de Obras:

Presidente: Luiz Gonzaga Fayzano Neto

Membros: Antenor Alberti Guimarães, Manoel Ribeiro Junior, Remi Stelmach, Gélcio Miguel Schibelbein, Sidnei Lopes de Oliveira, Mirian Akiko Ywazaki;

Assessoria Jurídica: José Everli Santos e Juliana Tonelli Kranz;

Projeto Arquitetônico: Ângela Cristina Kawka, Fernanda Dalcuche Foltran, Eduardo Henrique de Almeida Pereira e André Luís Ribeiro Leite

Fiscalização de Obra: Débora Helena Perelles, Eduardo Henrique de Almeida Pereira, Fernanda Barbosa Cortz, Sidnei Chudek Gontarz

Gerências:

– Gerente executivo do Sesc União da Vitória: Marcelo Jesus da Silva

– Gerente executivo do Senac União da Vitória: Agnaldo Camilo Monteiro

Programação Senac União da Vitória

Confira o calendário de cursos que serão disponibilizados pelo Senac:

Período Curso Vagas 11 a 15/06/18 Alongamento de cílios 15 24/05 a 20/07/18 Assistente de Recursos Humanos (PSG) 17 10 a 14/09/18 Automaquiagem 15 07/05 a 18/09/18 Auxiliar de Cozinha (PSG) 15 07 a 28/06/18 Bolos artísticos avançado 14 11 a 26/04/18 Cabeleireiro 20 02 a 16/08/18 Comida de Boteco 14 09 a 16/04/18 Comunicação e Atendimento 15 07 a 11/05/18 Controle financeiro para micro e pequena empresa 15 05 a 19/07/18 Cozinha Japonesa 15 20/08 a 06/11/18 Cozinheiro 15 05 a 20/04/18 Doces Finos 15 04 a 12/06/18 Excel – Recursos básicos 15 02 a 13/07/18 Fotografia – Arte e Técnica 17 23 a 27/07/18 Liderança Estratégica 15 28/05 a 26/07/18 Manicure e Pedicure (PSG) 12 12 A 20/07/18 Modelagem e hena para sobrancelhas 15 20 a 24/08/18 Negociação e excelência em vendas 15 06 a 15/08/18 Oratória avançada 12 24 a 28/09/18 Planejamento estratégico como diferencial competitivo de negócios 12 10 a 24/05/18 Sanduíches Gourmet 15

Programação Sesc União da Vitória

Pilates

O Pilates é um método de tonificação muscular, realinhamento postural e alongamento corporal que abrange corpo e mente. Os exercícios realizados baseiam-se em seis princípios: respiração, controle, concentração, fluxo de movimento, precisão e centro de força.

A partir de R$ 23,20

Yoga

Práticas corporais de diferentes culturas, que envolvem o autocuidado, por meio de discussões e experimentações de técnicas e metodologias que levam o aluno a ter auto consciência com exercícios de respiração, postura e meditação.

A partir de R$ 25,00

Circuito Funcional

Técnica de treinamento físico que tem como base a utilização dos padrões fundamentais do movimento humano (empurrar, puxar, agachar, girar, lançar, dentre outros), envolvendo a integração do corpo todo para gerar um gesto motor específico em diferentes planos de movimento, sendo realizado em lugares variados (pista, sala, ginásio) com exercícios diferentes. Trabalha de uma única vez atributos como força, equilíbrio, agilidade e capacidade cardiorrespiratória.

A partir de R$ 23,20

Alongamento

Exercícios voltados para o aquecimento e relaxamento muscular, proporcionando ganhos significativos de flexibilidade, um dos componentes da aptidão física relacionado à saúde. Além disso, fornece uma melhora na mobilidade e amplitude de movimento, relevante tanto para quem busca apenas hábitos saudáveis, quanto pessoas que buscam um melhor desempenho.

A partir de R$25,00

GAP

Trabalha com grupos musculares específicos, sendo eles: glúteo, abdomên e os músculos que compõem perna e coxa. Exercícios localizados voltados para a resistência e ganho de massa muscular, bem como a definição dos mesmos. Com a utilização de equipamentos (halters, bolas, elásticos, tornozeleiras e etc…) ou apenas o peso do próprio corpo, sempre dosando uma quantidade adequada de repetições, séries e intervalos de descanso.

A partir de R$ 25,00

Ginastikids

Atividades dinâmicas e lúdicas a fim de fornecer um ambiente favorável a desenvolver a socialização, a afetividade e a cognição, utilizando exercícios voltados para o desenvolvimento humano integral da criança, com ênfase na psicomotricidade do aluno, com o intuito de aprimorar a coordenação, a organização espacial e temporal, o equilíbrio, a lateralidade, movimentos fundamentais, manipulativos e especializados, por meio de atividades rítmicas, esportivas e circuitos. Público: 8 a 11 anos.

A partir de R$ 25,00

Ritmos

Uma aula com som de estilos musicais variados, coreografias divertidas, embaladas por diferentes estilos musicais, desenvolve a coordenação motora, ritmo, estimula o domínio corporal, trabalhando o corpo de forma integral. Proporciona queima acentuada de calorias, além de combater o estresse e promover a melhora da saúde e prevenção de problemas ligados ao sistema cardiovascular.

A partir de R$ 25,00

Dança de Salão

Danças de Salão são consideradas danças sociais, praticadas essencialmente em pares. No Sesc são trabalhados vários estilos. Essas práticas beneficiam a coordenação motora, a postura, o equilíbrio e a resistência aeróbica, além de promover a sociabilização e a criatividade. Durante as aulas, por meio das vivências em modalidades de dança específicas, o aluno é estimulado a conhecer as possibilidades de expressão do seu corpo em relação a si mesmo, ao espaço e, aos outros. Desta maneira desenvolve o indivíduo integralmente.

A partir de R$ 25,00

Danças Urbanas

Proporciona ao aluno uma experiência que valoriza os diferentes estilos de danças urbanas. Desenvolve a consciência corporal com ênfase na criatividade em composições de dança para variados ritmos, trabalhando a improvisação, a musicalidade, a imaginação, a percepção espacial e o jogo com o grupo por meio de técnicas que desafiam o corpo.

A partir de R$ 25,00

Jazz

O Jazz é um estilo de dança que desenvolve o corpo por meio de movimentos com ênfase na estrutura musical característica desta modalidade. Desenvolve o ritmo, a noção de espaço e de tempo, flexibilidade, equilíbrio, harmonia e sincronia, através de coreografias criativas e tecnicamente expressivas.

A partir de R$ 25,00

Ballet

Trabalha técnicas de ballet e os princípios básicos da dança, como a consciência e a expressão corporal, a flexibilidade, a coordenação motora, o alinhamento do corpo, o domínio do espaço, a musicalidade, a percepção dos ritmos, a concentração, a memória e a criatividade. O Curso incorpora aulas teórico-práticas em um programa elaborado a partir de técnicas das escolas tradicionais de dança clássica, valorizando o desenvolvimento gradativo e a expressividade, respeitando a estrutura física de cada aluno.

A partir de R$ 25,00

Divertoteca:

Espaço que promove atividades recreativas, visando à socialização, por meio de jogos e brincadeiras, com intuito de proporcionar o autoconhecimento, incentivando a criatividade através de intervenções lúdicas culturais que permitem explorar e exercitar a atenção, o raciocínio lógico, as habilidades artísticas e as várias formas de expressão e comunicação.

A Divertoteca traz em seu conteúdo brinquedos diversos, jogos de tabuleiro, desafios, jogos de mesa e salão, jogos eletrônicos, atividades manuais, etc.

Recreação Esportiva:

A Recreação Esportiva é a locação do ginásio poliesportivo e demais cessões de espaços onde podem ser vivenciadas atividades esportivas de cunho recreativo

Comerciário Individual ou Empresas Comerciais:

Diurno: R$ 15,00 Noturno: R$ 26,00

Usuário Individual ou Empresas não Comerciais

Diurno: R$ 61,00 Noturno: R$ 92,00

Brincando nas Férias (Janeiro e Julho)

Durante os dias de programação, os participantes brincam, divertem- se, aprendem e constroem novas amizades, tudo isso em um ambiente seguro e com uma equipe profissional altamente capacitada. Esse serviço é oferecido a um preço acessível à comunidade com lanche incluso. As atividades recreativas visam ao entretenimento e à ocupação do tempo livre dos pequenos durante o período de férias escolares, por meio de ações educativas e lúdicas. Com um tema para cada edição, o evento fará viagens nos contos e fábulas, desvendando os mistérios, explorando a ludicidade por meio de oficinas e apresentações artísticas relacionadas ao tema.

Dia do Desafio:

Campanha Mundial de Incentivo à prática regular de atividades físicas, em prol da saúde e bem-estar, realizada pelas comunidades através de desafios entre cidades ou autodesafios, que consistem em mobilizar o máximo de pessoas possível a praticarem no mínimo 15 minutos de atividades física.

Coordenado pelo SESC desde 1997, o evento ocorre anualmente na última quarta-feira do mês de maio.

Estação Criança:

Circuito de atividades recreativas para o público infantil instalado dentro da unidade Sesc. Voltado, sobretudo, a escolas e instituições de ensino, o Estação Criança tem em seu conteúdo atividades como: Jogos de mesa e tabuleiro, jogos gigantes, atividades lúdico-esportivas (peteca, badminton, vôlei e futsal adaptado) e brinquedos recreativos.

Brinca Sesc:

É um apanhado de atividades recreativas voltado, sobretudo, para crianças e adolescentes (sempre através de participação espontânea) dentro da unidade e orientadas por profissionais do Sesc, de acordo com as demandas e possibilidades de cada local. Dentre as atividades estão: jogos e brincadeiras da cultura popular, jogos pré-desportivos e atividades regionais.

Idoso em Ação

O Idoso em Ação consiste em diversas programações de lazer desenvolvidas especialmente com vistas à promoção da saúde física, psicológica e social dos idosos. Dentre as atividades do Idoso em Ação estão: bailes recreativos e tardes dançantes, festivais e aulas abertas de esportes adaptados, atividades recreativas diversas e dinâmicas de recreação em grupo.

Sesc Lazer

Estações recreativas preparadas em espaços estratégicos da cidade, com o intuito de promover a socialização dos participantes através de atividades lúdicas de participação espontânea, com o objetivo de divulgar as ações oferecidas pela unidade.

Aprender e Jogar

Programa de gratuidade com objetivos que visam, além do desenvolvimento individual do participante, um desenvolvimento coletivo da comunidade, como um meio de estabelecer e manter melhor relacionamento social no intuito de ampliar a qualidade de vida. Além das aulas sistemáticas regulares, o programa envolve festivais esportivos, aulas de campo e outras atividades como palestras e oficinas, todos em temas relacionados à cidadania, saúde e qualidade de vida.

Jogos Comerciários

Jogos em diversas modalidades esportivas, voltado exclusivamente para a classe comerciária (trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, seus dependentes, empresários e funcionários de Sindicatos ligados ao comércio) que se confraternizam através do esporte reforçando e criando novos laços de amizade entre funcionários e empresas de diversos segmentos.

Artesanato

Oficinas de artesanatos: Tricô, Fuxico em Bolsas, Patch Aplique, Patchwork, Decoupagem, Macramê, Scrapbook, Pintura com Betume, Chinelos Decorados, Bolsa Saco, Trabalho com Feltros, Pintura em Tela com Stencil, Pintura em Lata, Filtros dos Sonhos, Mandalas em Vidro, Trabalhos em Eva, Enfeites de Natal, Decoração de Panos de Prato, e muito mais. Consultar programação e valores no SAC desta Unidade.

Valores a partir de R$ 4,00

Trabalho Social com Idosos

Através de encontros semanais, os grupos de convivência tem como objetivo promover uma melhor qualidade de vida na terceira idade. São realizadas atividades para interagirem com novas formas de conhecimento e compartilham expectativas, com a finalidade de resgatar seu valor social. As ações desenvolvidas privilegiam a cidadania, o desenvolvimento individual e coletivo do idoso na sociedade, além de promover sua autoestima, reconstruir sua autonomia e proporcionar a integração em diferentes ambientes.

A partir de 60 anos

Participação Gratuita

Informações no SAC

Orientando Futuros

Trabalho Social com Adolescentes tem como objetivo o desenvolvimento de atividades de cunho vocacional, a fim de proporcionar ao adolescente conhecimentos sobre as diversas profissões existentes, suas particularidades e sobre o mercado de trabalho.

Idade: 14 a 18 anos.

Comerciários: Gratuito

Não comerciário: R$51,00

CineSesc

Exibição de filmes e ações formativas por meio de uma programação constante, mostras e atividades complementares às exibições (palestras, debates, oficinas) – cinematografia brasileira e mundial, priorizando produções que não encontram espaço no meio comercial tradicional, além de valorizar a produção local. Para mais informações sobre a programação entre em contato com o SAC da Unidade.

Campanha do Agasalho

A Campanha do Agasalho arrecada roupas, calçados e cobertores novos e também usados em perfeitas condições de uso, para beneficiar famílias carentes dos municípios atendidos pelo Sesc. A campanha tem início no mês de abril e término no mês de agosto.

Campanha do Brinquedo

A Campanha do Brinquedo arrecada brinquedos novos e também usados em perfeitas condições de uso, para beneficiar crianças atendidas em instituições sociais em todo o estado do Paraná. A campanha tem início em Outubro e a entrega dos brinquedos ocorre em dezembro.

Espaço Saúde

Realizado semanalmente na unidade do Sesc. Oferece aos comerciários, dependentes e comunidade informações, orientações e atualizações sobre saúde com o objetivo de incentivar e promover mudanças saudáveis na sua rotina, de uma forma fácil e atenciosa.

As principais temáticas desenvolvidas são: Controle do estresse, Saúde nutricional, Relacionamento social, Comportamento preventivo.

Inauguração das unidades Sesc e Senac União da Vitória – evento para convidados e imprensa

Data: 27 de março de 2018 (terça-feira)

Horário: 19h30

Local: Ginásio de Esportes – Sesc União da Vitória

Endereço: Rua Valentin Varakoski, 161