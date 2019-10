União da Vitória recebe o Paraná Cidadão, que oferece serviços gratuitos à população

União da Vitória vai receber nesta semana a feira de

serviços Paraná Cidadão, que é organizada pela Secretaria de Estado da Justiça,

Família e Trabalho. Os atendimentos serão realizados de quarta até sexta-feira

(23 a 25 de outubro), entre 9h e 17h, na Estação União.

Com o lema “Tudo de graça em um só lugar”, a feira é uma ação de cidadania e

inclusão social que já percorreu dezenas de cidades em todo o estado. No

primeiro dia de atendimento, serão emitidas carteiras de identidade para

crianças e adolescentes, de dois a 17 anos, por meio do programa Crianças e

Adolescentes Protegidos. O pai, mãe ou tutor legal deverá estar presente, e é

preciso levar a certidão de nascimento original ou uma cópia autenticada.

Já na quinta e na sexta-feira, a população em geral terá acesso a diversos

serviços: confecção de carteira de identidade, carteira de trabalho e CPF;

habilitação de seguro-desemprego; cadastro para vagas de emprego; cadastro para

diminuir a tarifa de luz e água; e linhas de crédito para micro e pequenas

empresas. É importante ter em mãos documentos originais (RG, CPF, carteira de

trabalho, certidão de nascimento, certidão de casament, comprovante de

residência).

Também estarão disponíveis na feira orientações jurídicas de direitos humanos e

defesa do consumidor; atendimentos na área de saúde, educação, segurança,

trânsito e habitação; além de atividades de lazer e apresentações culturais.

Haverá ainda curso básico de smartphone para pessoas idosas.