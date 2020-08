União da Vitória recebe recurso para “Ações de prevenção à Covid-19 nas escolas”

A Prefeitura de União da Vitória receberá em breve do Governo Federal um valor de R$ 164.928,00 que será destinado para a Secretaria Municipal de Educação para ações de prevenção ao novo Coronavírus (Covid-19) nas Escolas pelo Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB).

O incentivo financeiro deverá ser utilizado para compra de materiais necessários à garantia da segurança sanitária dos estudantes e dos profissionais de Educação das Escolas, respeitando as orientações da Portaria nº 448, de 13 de setembro de 2002, e, conforme as diretrizes do Programa Saúde na Escola.

Poderão ser adquiridos materiais como produtos de higienização; material de limpeza; álcool em gel ou líquido 70%; máscaras; termômetros infravermelhos, adesivos de marcação para distanciamento social, materiais educativos para a realização das ações de promoção da saúde e prevenção a Covid-19 e outros.

O secretário Municipal de Educação de União da Vitória, Ricardo Brugnago, na oportunidade falou da importância do valor para a Saúde na Educação e reforçou o decreto assinado pelo prefeito, Santin Roveda, junto ao secretário Municipal de Saúde, Ary Carneiro Junior, em prol de garantir em primeiro lugar a Saúde de alunos e professores no ambiente escolar.

“Uma boa notícia para a Educação e também para a Saúde de União da Vitória, um valor de mais de R$ 164 mil reais, que virá para a aquisição de material para as escolas no que se refere à proteção contra o novo Coronavírus (Covid-19). Com este recurso poderemos proporcionar a segurança de alunos e professores em sala de aula. Destacou à população que o prefeito, Santin Roveda, assinou um novo decreto que determinou que a volta as aulas só deve acontecer se houver segurança e proteção da saúde de todos”, destacou Ricardo Brugnago. Foto: Divulgação