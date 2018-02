União da Vitória surpreende com altos índices de empregabilidade

A notícia é boa! Em uma época em que o cenário nacional reflete uma crise de altos índices de desemprego, União da Vitória mostra um quadro bem diferente, com grande empregabilidade. Ou seja, existem mais pessoas que conquistaram um trabalho do que desempregadas. Essas estatísticas divulgadas pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) mostra uma realidade diferente das cidades próximas, como São Mateus do Sul e Irati (cidades com proporções similares). Elas, diferentes de União da Vitória, apresentaram índices negativos.

Esse resultado surge de uma ação eficiente da Agência do Trabalhador e do apoio da prefeitura. Esse resultado que é destaque no Paraná, ressalta a abertura de vagas, contratação ou recolocação de pessoas no mercado de trabalho.

A gerente da Agência do Trabalhador de União da Vitória, Tatiane de Fátima Stacechen conta que os índices são frutos de muito trabalho e o resultado é compensador. “É motivo de orgulho apresentar um dos melhores índices do CAGED na nossa região. Esses são resultado de muito empenho, comprometimento e dedicação para com os munícipes de União da Vitória”, ressalta Stacechen. Segundo ela, o apoio e incentivo da prefeitura, em especial do prefeito Santin Roveda, é fundamental.

Os dados demonstrados são referentes ao ano de 2017. Stacechen conta que a Agência estava para fechar no ano de 2016, isso porque apenas 157 pessoas haviam sido colocadas no mercado de trabalho. O jogo virou graças a uma ação conjunta da gerencia, Governo do Estado e prefeitura. Dessa forma a cidade tornou-se referência no Paraná. “Agora, em 2017, nós tivemos 494 pessoas colocadas no mercado de trabalho. Um aumento muito significativo”, explica a gerente.

“Esse é o fruto do planejamento que a gente fez lá no início do governo. Uma Agência do Trabalhador que estava abandonada. Que não tinha uma importância social e econômica e nós colocamos pessoas competentes, conversando com a sociedade, com os empreendedores, com os empresários e com os trabalhadores. Dando atenção às pessoas”, completa o prefeito Santin Roveda. Com base nos dados oficiais, o gestor municipal salienta que União da Vitória é destaque não apenas na região, mas figura entre as principais cidades, proporcionalmente ao número de habitantes, na oferta de trabalho em todo o Paraná. “A estatística do CAGED mostra 300% de melhora. É uma rede de ações, somada à Casa do Empreendedor”, completa. Ciente da necessidade de gerar empregos, ainda, o prefeito sinaliza programa municipal de atração de investimentos (União da Vitória rumo a 2030). Prudente no contexto e dizendo que é algo que está sendo pensado e discutido, mas com boas expectativas.