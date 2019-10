União da Vitória tem projeto premiado no Prêmio Gestor Público Paraná

Projeto Mobilidade e Estruturação Urbana: Ligação Centro ao

Distrito de São Cristóvão, que engloba a construção da nova ponte, foi

selecionado pela PGP-PR.

União da Vitória está entre

os municípios premiados na 7ª edição do Prêmio Gestor Público Paraná. O projeto

para a construção da nova ponte, designado como Mobilidade e Estruturação

Urbana: Ligação Centro ao Distrito de São Cristóvão foi um dos selecionados. O prêmio

será entregue no dia 12 de novembro, em sessão solene, às 18h, na Assembleia

Legislativa do Estado do Paraná.

O tema deste ano foi

Urbanismo: planejar o município é melhorar a vida. “Escolhemos o projeto da

Ponte por ser importantíssimo na questão de mobilidade para a União da Vitória.

Nossa cidade concentra um grande número de ciclistas que utilizam a ponte

diariamente e a obra facilitará o trajeto. Sem contar a quantidade de

motoristas que serão beneficiados com a agilidade na realização do percurso,

menos filas e congestionamento e mais segurança”, explica o Secretário de

Planejamento, Clodoaldo Goetz. Além disso, a obra engloba a reestruturação

urbana do Distrito de São Cristóvão, com a construção de ciclovia e pista de caminhada.

No total, foram 208 projetos cadastrados,

de 82 municípios do estado. “Foram coroados os projetos com a melhor capacidade

de planejamento e execução de ações que desenvolvam as áreas rural e urbana de

seus respectivos municípios”, destaca o PGP-PR. “Mais uma grande conquista para

União da Vitória. Isso demonstra que estamos no caminho certo. Trabalhando para

melhorar a qualidade de vida dos nossos cidadãos. É uma honra receber esse

prêmio, que já é referência no Estado quando se fala em boas práticas,

criatividade e inovação”, destaca Santin Roveda.