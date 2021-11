União da Vitória terá intensificação da vacina neste sábado

A Secretaria de Saúde de União da Vitória realiza neste sábado, 06, das 08h às 12h e das 13h às 17h, a intensificação da vacina contra a Covid-19 em todas as Unidades de Saúde do município.

Durante todo o sábado estarão sendo aplicadas a 2ª dose das vacinas da Pfizer e Astrazeneca e também a 3ª dose para idosos acima de 60 anos e que tomaram a segunda dose há 6 meses e pessoas com alto grau de imunossupressão.

“É importante destacar que para se proteger contra a Covid-19 a pessoa precisa estar com o ciclo vacinal completo, por isso é extremamente importante que procurem as Unidades de Saúde tanto para antecipar a segunda dose quanto para tomar a terceira dose”, afirmou o secretário da Saúde, Fernando Ferencz.

De acordo com os dados apresentados pela Secretaria, mais de 2.300 pessoas em União da Vitória já estão aptas para fazer a antecipação da segunda dose de ambas as vacinas e para isso todas as Unidades de Saúde estarão abertas para a aplicação da segunda dose.

Para receber a vacina, a pessoa deve ir até a Unidade de Saúde onde foi vacinado pela primeira vez, e levar documento com foto e a carteirinha de vacinação. Todas as pessoas que tomaram a primeira dose da vacina da Pfizer ou Astrazeneca há 56 dias ou mais já podem receber a sua dose.

Para receber a terceira dose, é importante que o idoso preste atenção, pois o intervalo entre a segunda e a terceira dose deve ser de seis meses. Para as pessoas com alto grau de imunossupressão deve ser respeitado o intervalo de 28 dias após a última dose do esquema vacinal.