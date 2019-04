União da Vitória: Unicesumar oferece bolsa de estudo social

Para democratizar e ampliar o acesso ao Ensino Superior, Unicesumar oferece programa de bolsas com mensalidades a R$186

Construir uma carreira de sucesso e planejar um futuro feliz são desejos comuns a pessoas de todas as idades. Ainda que existam diferentes maneiras de alcançar esses desejos, o caminho é sempre o mesmo: a educação. Contudo, o percurso nem sempre é igual para todos. Um exemplo são os 38,7 milhões de brasileiros inseridos na classe D, com remuneração mensal entre R$ 1.100 e R$ 1.819, segundo dados do Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos do banco Bradesco. Desse total, mais de quatro milhões concluíram o Ensino Médio, mas não ingressaram no Ensino Superior.

Pensando nisso e buscando democratizar o acesso à educação superior, que pode transformar não só uma vida, mas a realidade de diversas regiões, a Unicesumar oferece bolsa de estudo social “Agora eu Posso”. O programa, com período de inscrições de 13/03 a 21/05/2019, oferece oito cursos superiores com mensalidades a R$ 186 em seus mais de 560 polos de Educação a Distância pelo Brasil.

Os cursos disponíveis no programa são: Gestão Hospitalar, Secretariado, Sistemas para Internet, Artes Visuais, Design de Produto, Filosofia, Gestão de Cooperativas e Sociologia.

As inscrições podem ser feitas pelo site: www.unicesumar.edu.br/ead ou pelo telefone 0800 600 6363.