União em Transformação: Recape na Rua Marechal Floriano Peixoto

As obras para recape asfáltico da Rua Marechal Floriano Peixoto,

no centro de União da Vitória, iniciaram neste mês. As melhorias serão

realizadas entre o trecho do Fórum e o Corpo de Bombeiros. “A restauração do

restante da rua até a Ponte de Ferro está incluída no projeto da Nova Ponte e

será feita em breve”, explica Aluísio Salvati, Secretário de Obras.

UNIÃO EM TRANSFORMAÇÃO

As ações, promovidas com recursos próprios, fazem parte do

programa de infraestrutura União em Transformação lançado em setembro de 2019,

onde quase 50 km de ruas serão asfaltadas.