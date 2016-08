No sábado, 20, a Uniguaçu realizou o jantar-baile em comemoração aos 15 anos da Instituição em União da Vitória. O evento aconteceu no Clube 25 de Julho, com mais de 300 convidados, entre colaboradores, familiares, acadêmicos, parceiros e mantenedores em uma noite de festa e grandes lembranças sobre o trajeto de sucesso da faculdade nas cidades Gêmeas. Nas fotos, momentos inesquecíveis da noite. Cumprimentos!!