Uniguaçu  case de susesso

Os 15 anos da Uniguaçu, como case de sucesso e como marca de revolução para todo o município de União da Vitória e região, foi mostrado por meio de vídeo e painel histórico, trazendo à memória dos funcionários mais antigos, toda a trajetória de um sonho que começou pequeno e hoje, é uma realidade admirada por toda a cidade.

Durante o evento, foram entregues homenagens aos mantenedores, parceiros e às faculdades irmãs da Uniguaçu (Campo Real e UCP). Em discurso, o Desembargador Doutor Célio Waldraff, membro da Comissão Mantenedora, relembrou que a Uniguaçu foi um ato corajoso em tempos difíceis. “Foi uma paixão que nos inspirou naquele momento, a criar uma Instituição como a Uniguaçu, contra todas as expectativas. Quem poderia dizer que tipo de planejamento, expectativa poderia justificar uma inspiração como essa? Em um momento em que a economia estava tão mal como agora, as expectativas eram tão ruins quantos as que vivemos no presente. É justamente esse o momento em que os maiores arrojos são necessários. É essa a hora para levantar os vôos mais corajosos, porque o nosso principal compromisso não é com a nossa história, não é com o passado, nem com o presente, mas, sim, com o futuro, com a mocidade e com a juventude”, comenta o Desembargador.

A Instituição que começou com 1700m², hoje conta com mais de 590.000m², isso equivale a três Maracanãs e meio de estrutura. Destaca-se pela qualidade de Ensino Superior no país, com mais de quatro mil alunos ativos em sala de aula e já formou mais de cinco mil profissionais, que empreendem nas mais diversas áreas em todo o Brasil. A Uniguaçu oferece 19 cursos de graduação e mais de 20 cursos de pós-graduação.

Contribuindo para a melhoria da comunidade e para a evolução social de famílias, de um bairro e de toda uma região, a Uniguaçu, hoje conta com mais de 320 funcionários, com um corpo docente qualificado, a maioria sendo mestres e doutores. Consolidou-se como uma das maiores empresas da cidade, com uma das maiores folhas de pagamento e arrecadação de tributos.

O professor Mário Slomp, Membro da Comissão Mantenedora destaca, que nada seria tão grandioso, se não existissem pessoas que desde o começo acreditaram e acreditam diariamente no trabalho da Instituição. “O estudo de potencial de mercado realizado na época, mostrou que em Porto União da Vitória, tínhamos sete mestres e um doutor. Hoje, só na Uniguaçu, temos mais de 100 mestres e doutores. Isso é a evolução. É transformar sonhos em realidade. Todos os dias, vocês vêm os prédios, as fazendas experimentais, mas tudo isso não seria nada, se não fossem pelas pessoas que dão vida a essa estrutura. E essas pessoas são a comunidade que acreditam no trabalho da Uniguaçu”, agradece o professor Mário Slomp.

O baile foi animado pela banda By Brazil e a programação de aniversário segue até o final de agosto. Para saber mais sobre os eventos, basta acessar www.uniguacu.edu.br.