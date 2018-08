Uniguaçu comemora 17 anos

Durante todo o mês de agosto as Faculdades Integradas do Vale do Iguaçu (Uniguaçu) realizam ações para os acadêmicos e a comunidade em comemoração aos seus 17 anos. A cada ano que passa realizamos novas conquistas e escrevemos novas histórias. Orgulhamos-nos por trazer para a região um ensino de qualidade e também o compromisso social. Agradecemos a cada um que já fez parte desta história e aos que contribuem até hoje para que a Instituição seja reconhecida como uma referência de Ensino Superior. Este é o resultado de um trabalho coletivo de todos aqueles que têm amor pelo que fazem, formando pilares dentro da Instituição.

Dando início as comemorações de aniversário da Instituição, no domingo 19, aconteceram a 3ª Uniguaçu 10K, com cerca de 260 atletas participando da prova, nos percursos de 5 e 10 quilômetros. Na prova de 5km o vencedor foi Edson Gilvane de Soza, e, a vencedora foi Cristiane Scherpinski Zibetti. Já no percurso de 10 km o grande vencedor foi Lertes Lodi, e, a vencedora foi Elisangela Ferreira de Oliveira. Todos os atletas receberam medalhas de premiação e os primeiros colocados em todas as categorias, também, receberam troféus. Além de comemorar os 17 anos da Uniguaçu, a corrida visa estimular a prática desportiva como elemento de promoção da saúde.

Compondo a programação de atividades, na terça-feira, 21, dia que comemoramos o aniversário da Uniguaçu, foi realizada a Exposição “ArtEnsino – O Retrato do Amanhã”, da Associação dos Artistas Plásticos do Vale do Iguaçu. As exposições das obras de arte são de trabalhos feitos pelos integrantes da associação, transmitindo a todos as expressões de cada artista. No total, a associação conta com 85 artistas plásticos, sendo eles do município e da região. Na mesma ocasião foi realizado o Lançamento das Garrafas dos Artistas da Destilaria Doble W.

A Diretora Geral da Uniguaçu, professora Marta Borges Maia, agradeceu a todos pela presença na grandiosa exposição e comemorou os 17 anos da Instituição. “A arte desenvolve o intelecto, auxiliando no crescimento da cultura da região. Nós acreditamos que os gestores da educação são responsáveis por proporcionar momentos como este para desenvolver a cultura. Estamos completando 17 anos e temos muito que comemorar, pois estamos escrevendo uma história de sucesso.” Para incentivar o acesso à cultura, as artes permanecerão expostas até o dia 31 de agosto, na Passarela Francisco Clève.

Ainda em clima de festa, nestes 17 anos de sorrisos, sonhos e histórias, foram dispostos painéis durante todo o dia para todos que quisessem comemorar conosco pudessem registrar este momento. Comemoramos junto com os acadêmicos e colaboradores a evolução e o progresso da Instituição.

A agenda termina com a escolha da Garota Uniguaçu, que acontecerá no dia 14 de setembro, no nosso Centro de Eventos. Além da faixa Garota Uniguaçu 2019, a acadêmica vencedora receberá como premiação uma viagem com acompanhante para Fortaleza – CE. Além disso, a garota irá representar a marca durante o ano de 2019. Preparem suas torcidas e façam parte da escolha da Garota Uniguaçu 2019.