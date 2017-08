Uniguaçu convida para a VII Semana Cultural em homenagem aos 16 anos da Instituição

Com o tema “Construindo identidades e explorando diversidades” a Semana Cultural tem uma programação para todos os gostos

Em comemoração aos 16 anos da Uniguaçu, a VII Semana Cultural, que será realizada entre os dias 7 e 9 de agosto, tem uma programação completa para todos os gostos. O evento que será realizado nos intervalos da manhã e noite terá sua abertura oficial no dia 7, a partir de 20h30, no Estacionamento do Prédio Francisco Cléve.

Abordando o tema “Construindo identidades e explorando diversidades”, o evento será composto por apresentações artísticas de música e dança, além de um sarau de poesias no varal com textos de poetas locais. A programação também abrirá espaço para artistas plásticos que vão expor suas obras e exposição de fotos com o fotojornalista Francisco Proner Ramos.

O evento acontecerá durante os intervalos, pela manhã das 9h15 às 9h45, e pela noite das 20h45 às 21h15. Todos estão convidados para participar do evento.