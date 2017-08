Uniguaçu dá início a 3º edição da Palestra Desvendando o Enem 2017

A palestra é oferecida gratuitamente aos Colégios públicos e privados de União da Vitória, Porto União e região.

Pelo terceiro ano, a Uniguaçu oferece a palestra “Desvendando o Enem”, para escolas públicas e privadas. Além das orientações realizadas pelo professor Atílio Matozzo, idealizador do projeto, nesse ano, o material, que até ano passado, estava disponível para download no site, será entregue impresso em todas as escolas.

A palestra Desvendando o Enem tem o objetivo de mostrar como a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) é montada e sanar possíveis dúvidas para que os estudantes melhorem seu desempenho e com melhores resultados, tenham acesso a bolsas de estudo.

Em 2017, a prova sofreu mudança, passando a ser aplicada em dois domingos, 05 e 12, de novembro. Sendo assim, o manual “Desvendando o Enem”, também foi alterado, para orientar os estudantes de forma mais eficaz. Segundo Atílio, o manual impresso foi adequado às novas regras. “O conteúdo foi relacionado à modificação do Enem. Como a redação será no primeiro domingo, então houve mudança no material mostrando como isso funciona. E como aconteceu mudança na equipe que organiza e coordena o Enem, há mudança também na prova. Então foi trabalhado com essas perspectivas”, comentou.

Em 2016, a palestra atingiu cerca de três mil estudantes de colégios públicos e privados. No início do projeto em 2017, as escolas públicas serão contempladas com a palestra e o material impresso. Em torno de 45 escolas já estão com data agendada. Para quem tem interesse em participar e receber o manual é só entrar em contato com a Instituição pelo telefone (42) 3522-6192.

Os resultados obtidos nas primeiras edições foram muito positivos. Segundo o professor Atílio Matozzo, os alunos que se prepararam para o exame, com o auxílio do manual “Desvendando o Enem”, atingiram conceitos que garantiram bolsas de estudo aos referidos estudantes. “Muitos desses alunos são nossos hoje e com bolsa. E o material ajudou bastante, principalmente, na hora de fazer a revisão do conteúdo e dos estudos”, comenta.

Por que se dedicar ao ENEM?

O Exame Nacional do Ensino Médio, foi criado em 1998, com o intuito de avaliar a qualidade do Ensino Médio no Brasil. Porém, seu resultado garante aos estudantes brasileiros uma série de vantagens ao ingressar no ensino superior.

Por meio da nota do Enem, o estudante pode conseguir bolsas parciais ou integrais em universidades particulares, se inscrevendo no PROUNI. Outra vantagem da boa nota é a inscrição no SISU que pode garantir o ingresso em faculdades públicas. Para conseguir o FIES, o candidato também precisa ter participação no Enem, podendo financiar sua faculdade.

Em outros casos, sua nota na prova pode ser utilizada como critério de avaliação em faculdades particulares, substituindo o próprio vestibular. Além de ter a oportunidade de intercâmbios em Portugal. “A primeira parte da palestra mostra como fazer a inscrição no SISU, não só para as faculdades da nossa região, mas também para as faculdades portuguesas que aceitam a nota do Enem para a entrada de alunos”, explica o professor Atílio Matozzo.

Atualmente, a Uniguaçu, é a única Instituição da região que oferece o PROUNI. O FIES também compõe seu quadro de incentivos para o estudo. Com mais de quatro mil acadêmicos na graduação, mais de 1.400 estudantes são contemplados com as duas bolsas federais.

Para saber mais sobre as bolsas oferecidas pela Instituição, basta acessar o site www.uniguacu.edu.br ou agendar um horário com a Central Acadêmica, pelo telefone (42) 3522-6192.